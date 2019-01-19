张猷杰：人际关系的考验 人生中总会会面对形形色色的人，各有不同的性格及立场，有的人天生个性爽朗，不拘小节，有的人却会在一些细节上争论不休。

人生中总会会面对形形色色的人，各有不同的性格及立场，有的人天生个性爽朗，不拘小节，有的人却会在一些细节上争论不休。

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直来直往，不意味必须处处不留余地的针锋相对，圆滑也不意味必须委曲求全，毫无立场。

天时地利在大趋势下必然占据一定的因素，但往往最关键的决定性因素还是在于人和。人际关系的处理往往要比战场上的刀光剑影更为考验。

极具个人魅力的一些领袖往往能够言简意赅，就犹如苹果之父贾柏斯，也曾经在多次苹果产品汇报会上出现一些状况，但当下也能够自我调侃，化解了尴尬，也立即解决问题从而顺利的继续任务。

相较于纠结于错误甚至寻找代罪羔羊，能够即时解决问题才是应有的方式，这样一来不仅能够消除当下所带来的负面影响，也能够消除周围的人因为错误而带来的压力及挫折感，也展现个人的魄力。

回到个人关系，人生中的同事、朋友、家人、情侣等，也总有亲疏之分，若要强硬别人接受本身的观点，想也当然，若不是委屈忍受就是虚与委蛇，只是这种人际关系能够维持多久？

有人或会觉得本身向来心直口快，若有冒犯就请对方别放在心上，但也应将心比心，别人也其实没有义务去承担你习惯性的的咄咄逼人，更何况有的人根本不觉得是本身的问题。

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或许，如何妥善处理人际关系，应该是每一个人静下心来做的功课吧。

（星洲日报．砂拉越．评论．作者：张猷杰）