仓库+住家藏毒·4男被捕起214万毒品 贩毒集团以工业区仓库及住家作为藏毒地点，以为可以瞒天过海，不料却遭警方捣破，并一举逮捕4名本地男子及起获总值214万令吉的各类毒品。

卡马鲁查曼（右起）、莫末沙烈以及马兹兰向媒体展示警方起获的各类毒品。左一为阿南。（图：星洲日报）

（吉隆坡19日讯）贩毒集团以工业区仓库及住家作为藏毒地点，以为可以瞒天过海，不料却遭警方捣破，并一举逮捕4名本地男子及起获总值214万令吉的各类毒品。

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全国警察毒品罪案调查总监拿督斯里莫末沙烈今早在吉隆坡警察总部召开新闻发布会指出，警方是于本月16日晚上10时30分至隔天早上2时15分，先后在雪隆4地点逮捕了4名本地男子，他们年龄介于26至33岁。

2人拥毒品前科

他说，警方先在吉隆坡第二国际机场逮捕2名本地男子，随后在旺沙马朱的一间住家逮捕另2名本地男子，他们尿检皆呈阴性反应，当中有2人拥有毒品前科。

“警方过后在旺沙马朱的一个停车场、沙亚南工业区的仓库及沙亚南第13区的住家搜获总值214万令吉的各类毒品。”

他表示，这批毒品包括19.6公斤是高纯度海洛因砖、11.8公斤的海洛因、1.5公斤的冰毒、4250颗一粒眠以及3380颗摇头丸；警方也在行动中起获总值13万的3辆轿车以及1辆摩哆车。

警方在行动中起获了冰毒、摇头丸以及一粒眠。（图：星洲日报）

邻国运入本地加工包装

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他指出，初步调查，这个活跃了10个月的贩毒集团先将这批毒品从邻国运至雪州，然后在沙亚南2地点进行加工及包装，再在旺沙马朱地区进行分装，然后提供给巴生河流域以及东海岸地区的市场，而且可供逾万人使用。

“一块海洛因砖市价3万至3万5000令吉，可稀释及分拆成7公斤重的海洛因粉末分售。”

他说，所有落网者被延扣7天至下周四（24日），警方已援引1952年危险毒品法令39B条文调查此案。

开年16天捕9739涉毒者

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莫末沙烈指出，在这开年的16天里，警方共逮捕了9739名涉毒者，包括9105名本地人以及634名外国人。

“这些人当中，有1544名毒贩、3587名拥毒者以及4608名吸毒者。”

他说，警方也在这16天里起获3212万令吉的各类毒品，包括598.92公斤冰毒、4.33公斤K他命、400克一粒眠、2.07公斤马丸、4.62公斤摇头丸、3.79公斤大麻以及35.64公斤海洛因。

其他出席警官包括全国毒品罪案调查部副总监卡马鲁查曼、吉隆坡总警长拿督斯里马兹兰、吉隆坡毒品罪案调查组主任阿南助理总监、雪州毒品罪案调查组副主任孙德拉警监等。