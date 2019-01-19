至亲陪伴在侧 . 蔡碧琴 安详走了 （古晋19日讯）上周五（11日）在病房与伴侣陈先生完成婚礼的蔡碧琴，昨晚在砂中央医院的安宁疗护病房安详离世。

完成再婚的心愿，蔡碧琴前晚在至亲的陪伴下，安详离世。（相片由ShenSnaps Photograpy摄影师杨宸翰提供）。

（古晋19日讯）上周五（11日）在病房与伴侣陈先生完成婚礼的蔡碧琴，昨晚在砂中央医院的安宁疗护病房安详离世。

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蔡女士弥留前，儿子和至亲等陪伴在侧，并于昨晚8时35分在病房咽下最后一口气。尽管万般不舍，但至亲们目睹她安详离去，悲伤中仍感宽慰。

家属们订于1月21日（星期一）早上9时举行葬礼，已故蔡碧琴将长眠于富贵山庄。

蔡碧琴于上周三提出再婚的念头，在儿子们的全心接纳并放手祝福，医疗团队的协助策划和全力配合之下，一场温馨感人的婚礼在医院进行。

安宁疗护助舒缓病情

蔡碧琴生前在砂中央医院的安宁疗护病房（PCU）接受两个多月的照顾，医生和护士们的细心照顾，不仅协助舒缓她的病情，也关怀她的心灵需要，让家属们深切感受到这份温情，更声声感激医疗团队的无私付出。

尽管蔡碧琴因病情恶化终在昨晚逝世，但她生前勇敢坚毅抗癌，即便最后知道生命已进入倒数仍以平和坦然的心接受，家属们说，逝者勇敢、坚强求存的精神，将常存在他们的心中。