安华：当务之急搞好经济‧“别再挑拨我和敦马” “我们决定合作和共同努力，我坚持这一立场，我不会因为媒体的挑拨而被激怒，因为我们现在的重点是国家。”

（吉隆坡、牛津19日讯）公正党主席拿督斯里安华拒绝就首相敦马哈迪在牛津辩论社发表演讲时重提其肛交案一事作出回应，并表示，目前重要的不是“安华对马哈迪”，当务之急是搞好国家经济。

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“我们决定合作和共同努力，我坚持这一立场，我不会因为媒体的挑拨而被激怒，因为我们现在的重点是国家。”

被询以敦马重提肛交案

马哈迪在大马时间周六上午在牛津辩论社演讲的问答环节中指出，他在1998年安华第一次鸡奸案时，是依据法治行事。

安华也是波德申国会议员，他今日为公正党班底谷国会议员法米的服务中心主持开幕仪式后，被问到马哈迪的言论时表示，他不会回应任何媒体，包括来自当今大马或透视大马或星报的问题，以免被挑拨与马哈迪有口舌之争。

他强调，我国的当务之急是解决经济问题，而不是一些想要看到的“安华对马哈迪”。

“人民正面临困境，我们必须支持政府采取一切必要措施，以缓解人民的问题。”

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敦马坚称肛交案依法行事

马哈迪在牛津辩论社的问答环节中坚称，安华第一宗肛交案审讯，是依法行事。

他说，安华被判监前，在法庭接受了9个月的审讯，而且也传召了很多的证人和证物的。

他也说，这是法官所做的裁决，并不是他。

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一名听众在问答环节中指安华肛交案乖离了法治。

“即使我说实话，你也不会相信。他在法庭受审了9个月后才入狱，我的继任者后来马上释放了他。”

“但现在我是他的好朋友。”

他的这番话引起哄堂。

首相说：“法律阐明，如果你犯了错误，你将受被提控止庭和审判，交由法官裁决，而不是我。”

当被询及肛交是否犯罪时，马哈廸说：“肛交在大马的位社会是错误的。如果你想做，那请便，但在英国，不是在马来西亚。”

马哈迪说，他们两人都认为把纳吉拉下台，比过去的恩怨还重要。