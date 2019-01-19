敦马：没有邦交‧马有权禁以色列人入境 首相敦马哈迪说，大马和以色列没有邦交，因此，大马有权禁止包括运动员在内的以色列公民进入大马。

（牛津19日综合电）首相敦马哈迪说，大马和以色列没有邦交，因此，大马有权禁止包括运动员在内的以色列公民进入大马。

广告

他说，两国没有外交关系，所以他们不应该来大马，我国也有权把特定人士拒于门外。

他周五在牛津辩论社的对话环节，就大马禁止以色列游泳选手到古晋参加2019年世界游泳锦标赛而被指责一事，如是回应。

他指出，很多国家的人民不满外来移民入境，并因为他们的政府允许移民入境而推翻政府，因此，一个国家有权封锁边界，尤其是被认为是来自做了很多错事的国度。

“我们认为他们一直做了很多错事，但因为没有人敢对他们说甚么而得以脱。”

询及惩罚以色列人而不是以色列政府之举是否公平，马哈迪说，大多数以色列人看似支持他们政府的立场。

大马有权管理边防

广告

马哈迪重申大马有权管理自己的边防。

“我们不能对以色列政府做甚么，他们很强大，所以我们不能对以色列政府说任何事情，但我们不必向他们表示友好。”

“我非反犹太主义者”

马哈迪也表示，指他反犹太人是不公平的，他不是反犹太主义者，阿拉伯人都是犹太人。

广告

他指出，他不介意他对以色列所发表的言论被视为反犹太，并表示，他有权利就以色列对巴勒斯坦的所作所为，发表任何言论。

“我无法理解这一点，我们高谈言论自由，但你却不可以谈到任何反以色列、反犹太人的事，为甚么会这样？如果我们真的有畅所欲言的自由，我们就可说这些事，但我们却被犹太人视为在反犹太。

马哈迪解释曾在言论中使用了“Yahudi”或犹太人（Jewel）的词语，相对若只是指犹太复国主义者（Zionists），这更易被理解。

他也说，当在野党反对以色列政府时，禁止以色列运动员入境并没有错，好比欧洲指棕榈油有毒，为何因为不喜欢政府，而伤害贫困的农民。

“我们被犹太人视为反犹太主义者，这是他们的权力，我也有权告诉他们，他们已经做了很多错事。”

首相的谈话博得满堂掌声。

大选少投诉政权更迭

选举平和力证大马民主

马哈迪说，第14届全国大选是大马独立以来最少被投诉的一次大选，而且政权更迭也顺利完成，反映大马的选举制度健全，足以证明大马是民主国。

在牛津发表“选举民主”演讲

他在牛津辩论社发表“选举民主”为主题的演讲时，以大马的政权更迭来驳斥一些指大马不民主的指控。

虽然如此，马哈迪并不否认像内部安全法令这样的法律是当今社会所不能接受的，这是殖民时代所留下的遗产。

他说，大马已透过选举程序选出自己的领导人来证明国家的民主，可能有一些事情仍未达到民主标准，例如内安法令。

他说，这项法令关系国家安全，它赋权政府和首相不经审判就逮捕罪犯。

“这是目前人们不喜欢看到的事情，因为它被视为非常不民主。”

首相说，在一个民主国家，前朝政府的领导人仍然可以滥用权力，像独裁者一样统治国家。

曾自愿让位证明非独裁者

他承认本身曾经被标签独裁者，但独裁者不可能自愿下台和让位。

他说，很多人相信了这项指控，但他提醒，历史上，没有任何国家的领袖会在执政期间辞职，让其他人来替位。独裁者一般不会辞职或退休。

马哈迪是第一位受邀在牛津辩论社发表演讲的大马人和亚洲民选政府领导人。

“再次当选首相，他们（反对党）习惯称我为独裁者和其他讨厌的名字，当我离开党，加入反对党时，我再次当选首相……我不是独裁者，而是我造福人民的方式。”

马哈迪也说：“如果你不民主，你的国家将被入侵，并由新领导人取代……强迫各国民主的行为本身就是不民主的。民主人士已经变得非常不能容忍其他形式的统治。”