黄振渊；令人缅怀．黄顺开离世 社会损失 （诗巫19日讯）人联党都东支部主席黄振渊指出，该党前主席丹斯里黄顺开的离世， 不止是人联党的损失， 而是整个社会的损失。

（诗巫19日讯）人联党都东支部主席黄振渊指出，该党前主席丹斯里黄顺开的离世， 不止是人联党的损失， 而是整个社会的损失。

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他今午出席人联党诗巫5个支部联办的“黄顺开医生路”命名仪式上致词时说，今天聚集见证这个典礼，黄顺开之所以令砂拉越人民特别是诗巫人民缅怀，可从3个角度来看，即病人的角度、政治的角度，还有行动党领袖的评语。

黄振渊指出，从病人角度来看，黄顺开是个有医德、责任心和医术精湛的医生，这是每个人都知道的。但是，假如评语由另一位医生说的，那份量就不可同日而语。

他说，周平煌教授在大马医药协会的杂志上形容黄顺开是位天才型医生，在最短时间考获英国和爱丁堡皇家外科专家的资格。之后就马上回到诗巫刘钦侯医院服务，并从詹姆斯费拉泽爵士手中接过外科主任一职。

黄振渊说，周平煌形容当时刘钦侯医院是“死亡之屋”，但随着黄顺开进驻，这情况获得大大改善。黄顺开与他的医疗团队以精湛的医术，和蔼亲切的态度成功挽回诗巫社会对刘钦侯医院的信心，同时，黄顺开也成了诗巫甚至砂拉越的皇牌外科医生。

（更多详情请翻阅星洲日报）