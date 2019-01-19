沈桂贤：育才无数．黄顺开 传奇领袖 （诗巫19日讯）人联党主席拿督沈桂贤指出，经过冗长申请过程，州内阁批准以“黄顺开医生路”来命名，这是认同和肯定已故丹斯里黄顺开生前对诗巫、砂拉越、人联党和社会作出的巨大贡献。

主席沈桂贤（前排右四）在人联党诗巫5个支部领袖陪同下，与黄顺开遗孀杨守勤及子女，一同进行“黄顺开医生路”路牌揭幕仪式。

（诗巫19日讯）人联党主席拿督沈桂贤指出，经过冗长申请过程，州内阁批准以“黄顺开医生路”来命名，这是认同和肯定已故丹斯里黄顺开生前对诗巫、砂拉越、人联党和社会作出的巨大贡献。

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他今午出席人联党诗巫5个支部联办的“黄顺开医生路”命名仪式致词时说，黄顺开不只是位名医，更是最早的专科医生，从而改变不少人的生命，让他们有了第二次机会。

“黄顺开的领导能力，他的睿智和勇气，让人钦佩之余，也是位受人敬重的领袖。最成功的是，他不只是在诗巫地方发展作出贡献，也培育出不少人才。一名领导之所以成为传奇，不是因为在位期间取得多少成就，而是要看所培养的后辈如何取得成功。”

沈桂贤分享说，小时候就听闻黄顺开这位受人敬重的医生，虽对他不熟悉，印象中他为人亲切和彬彬有礼。在担任党中央秘书长后，每次到访黄顺开家中，他总会不时关心党内近况。黄顺开虽已退出政坛，但仍关心党的情况，包括遗孀杨守勤。所以，他俩都是对党忠心耿耿的党员。

黄顺开遗孀潘斯里杨守勤今午也携同子女出席“黄顺开医生路”命名仪式，幼女黄祈琳在致词时，感谢大家以道路命名方式来纪念父亲，尤其在家乡诗巫，这对家人是个至高荣誉。因此，感谢州政府和诗巫市议会批准该道路命名，藉着这项命名仪式，对父亲是个莫大荣幸，也肯定他过去为诗巫所做的一切。

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