阿邦佐：有意插手管理‧“联邦图夺砂土地” “联邦政府不仅是要管马来亚的土地，甚至有意插手管理砂拉越和沙巴土地事务。”

阿邦佐：前任砂首长阿德南虽已不在，但我会带领团队继续其遗志，保护砂拉越。

（古晋19日讯）砂拉越首长拿督巴丁宜阿邦佐哈里今日抨击希盟联邦政府有意夺取砂拉越的土地！

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“联邦政府不仅是要管马来亚的土地，甚至有意插手管理砂拉越和沙巴土地事务。”

他强调，土地权益是砂拉越的特权，砂拉越拥有本身的土地法典，并通过法律程序，以造福砂拉越人民。

阿邦佐哈里今日在锡盖体育与休闲俱乐部举行的分发地契及嘉年华活动推展礼上，如是指出。

与此同时，他说，在土著习俗地事宜上，过去前朝政府拨出庞大款项作为测量工作，如今希盟政府却一分钱也没有给。

“不论对方有没有给，砂政府都会接手此事宜，协助测量土著习俗地，造福地主和社区，并合法拥有土地。”

与马来亚政党无瓜葛

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另一方面，阿邦佐哈里说，砂过去面对紧急法令和内安法令牵制，而紧急状态也于2011年获得解除，现是最好的时机，由砂人领导和治理砂，无需与马来亚政党有任何瓜葛。

他也说，砂政府设立其他宗教单位，这是其他州属没有的，展示砂的和谐，砂人民互相交融，甚至通婚。

他也举例，砂穆斯林与非穆斯林一起欢庆圣诞节，彼此和谐相处不分彼此。

同时，他表明，砂要崛起成为大马经济强区，必须在税收方面加强，增加砂的收入，以造福砂人民。因此，他会继续已故首长丕显斯里阿德南的遗志，以争取回属于砂的各项权益。