奶粉冒现小黑虫·妈妈吓坏向厂商投诉 吉隆坡一名女消费者日前在超市购买一盒超过120令吉的婴儿奶粉，打开包装后却惊现奶粉内有许多在爬动的黑色小虫，随即向厂商投诉。

张健仁向记者展示“有虫”奶粉的照片。（图：星洲日报）

（古晋19日讯）婴儿奶粉冒出许多小黑虫，吓坏妈妈！

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吉隆坡一名女消费者日前在超市购买一盒超过120令吉的婴儿奶粉，打开包装后却惊现奶粉内有许多在爬动的黑色小虫，随即向厂商投诉。

但有关投诉却未获得厂商受理，事主转向国内贸易及消费部副部长张健仁投诉。

张健仁已第一时间把案件转告给卫生部，要求卫生部进行检查及化验。

超市购买未过期

他今日召开新闻发布会表示，根据投诉者提供资料，“有虫”奶粉是在超市购买，而奶粉包装标注有效期至今年6月11日，尚有半年时间。

他说，由于和食品卫生及卫生标准有关事项属卫生部负责，因此他把此个案转交给卫生部处理。

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针对“有虫”奶粉案件，张健仁表示，原本投诉者将亲自出席新闻发布会讲解，但基于沟通上问题，来自吉隆坡的投诉者人在吉隆坡，而他在古晋。因此，他已交代吉隆坡办公室职员向投诉者获取资料，提供协助。