大马优品集团推爱国货销售‧进驻港商店拓中国市场 大马优品集团有限公司日前在香港北角国城大药房举办推介礼，并邀请国际贸易及工业部长达勒雷京主持名为“大马优品-进驻香港商店，打开中国市场门户”的国货出口运动。

达勒雷京（前排右三）主持“大马优品- 进驻香港商店，打开中国市场门户”的国货出口运动的推介礼。右二为陈荣强。

（香港19日讯）大马优品集团有限公司推出“大马优品”标杆式爱国货活动，以“一铺两市三千店”的计划，帮助大马逾90万间中小企业，通过香港零售店开拓中国13亿人口的市场。

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大马优品集团有限公司日前在香港北角国城大药房举办推介礼，并邀请国际贸易及工业部长达勒雷京主持名为“大马优品-进驻香港商店，打开中国市场门户”的国货出口运动。

贸工部长访港主持推介礼

该公司董事经理拿督陈荣强在致辞时表示，大马中小企业在国际贸易市场中存有纰漏，包括“盲目参展”、“产品没有明显卖点与故事”、“没有销售渠道”及“过于安逸，没有行动”。

“因此，透过该计划我们可帮助中小企切入香港现有市场，提供全方位销售物流渠道及新零售场线上线下销售平台服务，进军香港与中国市场。”

有关活动获得马来西亚对外贸易促进局（MATRADE）、马来西亚-中国友好协会、马来西亚中小企业公会及马来西亚品牌协会的支持。

陈荣强：通过港零售店售马产品

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根据香港旅游协会的数据显示，香港目前拥有超过4500间中西药房，该区域的自由行跨境旅客及商户在2017年有4000万访客（交易额约650亿令吉），至于2020年估计有8000万访客（交易额约2190亿令吉）。

另外，香港港九药房总商会荣誉会长钟锦荣在致辞时说，该计划属串联中国-香港-马来西亚的国际商业活动，透过大马优质产品以香港中西药房连锁店的销售渠道，进入中国自由行游客消费市场。

他总结该计划为大马优品与香港商店再以新零售方式创建中国市场，让更多大马产品如食品类及护肤品灌流在两大地区的消费市场。

有关活动的招商说明会将于1月23日（星期三）在WestWing MenaraM a t r a d e举行。欲知更多详情可致电012-3663816或电邮至[email protected]。