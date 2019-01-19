郑立慷：过程漫长非一蹴而就‧政府改革需按部就班 “不过，这届政府有5年任期，我有信心改革是按部就班进行，若下届大选希盟成绩单内这些改革都还没有做到，欢迎大家批判和不支持希盟政府。”

（霹雳‧怡保19日讯）公正党副主席郑立慷指出，有人指希盟执政至今，人民要的改革都还没做到，而他坦言自己认为需要改革的事包括废除煽动法令、进行地方议会和村长选举及承认独中统考文凭也还没有做到。

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“不过，这届政府有5年任期，我有信心改革是按部就班进行，若下届大选希盟成绩单内这些改革都还没有做到，欢迎大家批判和不支持希盟政府。”

制度改革为国家带来好处

也是丹绒马林区国会议员的他昨晚出席霹华堂携手七大乡团庆尾牙暨媒体感恩之夜致词时表示，有人指希盟执政以来所作出的种种改革，民间感受不到，但改革是一个漫长和痛苦的过程，不能一蹴而就，今天改革，不等于明天就会看到成绩，可能需要5年、10年的时间。

他强调，这种改革包括国会议员需申报财产、成立公共服务任命特委会、通过废除反假新闻法案等，皆属制度上的改革；下一届大选，不管谁执政，制度上的改革都会对国家带来好处，希望大家以耐心态度看待希盟这8个月来所进行的改革，而对希盟来说，最重要的是改革过程中必须听取民意。

他希望全国人民接下来把党籍忘掉，没有公正党人、巫统人、行动党人、马华人、民政党人等，只有马来西亚人，大家忘记所有分歧，一起建设国家。

“下一届大选我们可以再拼个你死我活，但这4、5年内，我们必须忘记所有不一样，异中求同，一同建设国家；若太热衷及看重政治、宗教和种族上的分歧，别说其他区域，单比东南亚国家，我们可能就会落后于越南、泰国和印尼。”