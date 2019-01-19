“伊巫诬衊火箭反马来人”·希盟青年团报案 希盟青年团今日针对伊斯兰党和巫统领袖昨晚在日莱政治讲座会，指控行动党反马来人及反伊斯兰报案。

黄骏延、李存孝、傅芝雅及张玉刚（前排左四至七）报案后在警局外合照。右一是莫哈末诺阿兹来。（图：星洲日报）

（金马仑19日讯）希盟青年团今日针对伊斯兰党和巫统领袖昨晚在日莱政治讲座会，指控行动党反马来人及反伊斯兰报案。

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希盟青年团署理团长李存孝说，根据《当今大马》的报道，伊青团团长，也是伊党主席拿督斯里哈迪阿旺儿子的莫哈末卡里尔、署理主席拿督端依布拉欣、巫青团团长阿斯拉夫、巫统巴西沙叻区国会议员拿督达祖丁，轮流在讲座上把希盟成员党描绘成反马来人及反伊斯兰。

他今日在希盟青年团领袖及党员的陪同下前往金马仑碧兰璋警局报案后对媒体说，根据《当今大马》，里尔指控行动党要废除作为国教的伊斯兰，同时说行动党自掌权后就干扰伊斯兰机构和王室。

也是行动党社青团团长的李存孝说，曾任首相署宗教事务副部长的阿斯拉夫则指行动党是沙文主义和种族主义政党，是不可以相信的。

他指伊党和巫统对希盟和行动党的指控是污蔑、煽动及没有根据的。

“尤其是卡里尔指行动党要废除作为国教的伊斯兰和丢弃王室的言论非常严重，警方可援引刑事法典第499条令及其他适当的法律，开档调查此事。”

傅芝雅：言论恶心不道德

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负责宗教事务的首相署副部长傅芝雅表示不耻伊党和巫统领袖的上述言论，并形容他们的所作所为是恶心、肮脏和不道德的。

她说，希盟已一再承诺会维护国家宪法，国阵和伊党为了赢取补选和捞取选票，利用宗教和种族课题对希盟利作出极尽污蔑之事。

她表示支持希盟青年团报案，并希望警方开档调查，同时秉公进行调查工作，采取行动对付涉案人士。

丹那拉打州议员张玉刚说，国阵在509大选前后都一直大打宗教牌、种族牌，而在这次补选国阵在日莱采取污蔑策略，在丹那拉打却就土地问题采取恐吓策略。

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公青团通讯主任黄骏延说，补选比的是候选人和政党的政策、竞选宣言，而不是对对手作出莫须有的诋毁、攻讦。

霹雳州土团党青年团主席莫哈末诺阿兹来说，在新大马时代，操弄宗教和种族情绪不应再发生，大家有必要团结一致重建国家，有关伊党和巫统领袖的污蔑是不合理的，警方应对付卡里尔。