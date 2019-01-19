刘华才：拟上阵砂州选‧民政慎重考虑东渡砂 民政党主席拿督刘华才说，民政党正慎重考虑东渡砂拉越，并准备在砂州未来的州选上阵。

民政党领袖在林苍祐坟前献花，左起副主席邱孝利、署理主席胡栋强、刘华才、总财政方志伟和副总财政张媄好。

（槟城19日讯）民政党主席拿督刘华才说，民政党正慎重考虑东渡砂拉越，并准备在砂州未来的州选上阵。

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他今日带领民政领袖前往位于峇都眼东福建联合公冢的创党人敦林苍祐坟前献花致敬后，在槟州民政党总部召开新闻发布会时说，民政党是基于砂州的一些民间团体和个人有加入该党的意愿，而作出扩展到砂州的决定，而砂州有许多槟城理科大学毕业生，可以作为民政进入砂州的基础。

他说，过去该党没有涉足砂州，是基于国阵不成文的限制，现在民政已脱离国阵不再受到限制，可以在砂州大展拳脚。

他说，民政是不分种族宗教的多元政党，适合进军砂州，这也是给予砂州人民在政治上有另一个选择。

仍视槟为前线州

刘华才说，民政党仍视槟州为该党的前线州，由于有了不再受国阵竞选席位限制的优势，来届全国大选，民政会在过去传统的4国13州议席基础上，增加竞选的议席。

询及是否还会和国阵成员党合作，刘华才说，如果是这样，民政就不会脱离国阵。

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他说，民政准备与任何有同一政治理念和同一政治斗争方向的政党紧密合作，共同探讨国家和州的政策，而民政会于下届大选在赢面大的槟州国州选区上阵。

他说，民政党准备在各州轮流召开中委会议，而作为前线州的槟州是第一站。

他说，民政有执政槟州39年的基础，槟州人民还记取民政创党人林苍祐发展槟州，在建立槟城大桥和光大摩天楼等方面所作出的贡献。

他说，林苍祐设立自由工业区，引进跨国企业在槟州设立工厂，让每个人都有饭吃，有工作做，生活过得更加好，唯有做得好才能得到人民的支持，而这也是未来民政党的斗争目标。

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他说，目前最重要的是整顿民政党，让人民对民政有信心。