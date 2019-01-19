林冠英：把私院当成公立大学‧纳吉搞不清UIM和UIAM 财政部长林冠英说，前首相拿督斯里纳吉在联邦政府服务逾20年，然而看来纳吉连马来西亚伊斯兰大学（UIM）和马来西亚国际伊斯兰大学（UIAM）都不能分辨清楚，这是非常令人遗憾的。

（槟城19日讯）财政部长林冠英说，前首相拿督斯里纳吉在联邦政府服务逾20年，然而看来纳吉连马来西亚伊斯兰大学（UIM）和马来西亚国际伊斯兰大学（UIAM）都不能分辨清楚，这是非常令人遗憾的。

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林冠英今日针对纳吉日前在脸书贴文质疑财政部长拨款1500万令吉给UIM，以及600万令吉给新纪元大学学院、南方大学学院及韩江传媒大学学院（各200万令吉）发表文告。

纳吉质疑林冠英不理解私立大学和由政府所拥有的公立大学的区别。

UIM属非营利私立学院

林冠英说，纳吉再一次犯错，因UIM确实是一所在赛城（Cyberjaya）运作的非营利私立学院，纳吉看来对UIM和UIAM感到混淆分辨不清。

他说，难道纳吉做出指责前没细读，因为纳吉犯上了把非营利私立学院UIM当成政府公立大学UIAM的错误。UIM于2012年在赛城成立，它的前身是马来亚伊斯兰学院（Kolej IslamMalaya）。

“不可能一名前首相不知道有一所这么具历史性的学院存在，或只是为了玩政治而假装不知道？

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“现在是谁在发表荒谬及贬低人民智慧的论调？纳吉应该对过错道歉，不过我相信他不会，因他觉得‘不会做错’。就如他面对一马公司丑闻被揭发一样，他还不觉悟及坚持一马公司让人民获益。

“他不曾指刘特佐或高盛集团犯错，掌权时也没对他们采取行动。直到在第14届大选垮台，希盟政府才采取行动提控涉及的高官，最新的进展，高盛集团也向人民道歉并指被当时的国阵政府领袖欺骗。

“虽然高盛集团已道歉，但是纳吉仍顽固的认为他没有错。”