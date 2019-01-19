林冠英：为公正报道作解放‧拟修法禁政党拥媒体 财政部长林冠英说，联邦政府有意修改法令，以阻止政党和政治人物拥有报馆及电台等媒体机构。

林冠英（左六起）与槟州首席部长曹观友出席升旗山缆车站第三期提升工 程竣工仪式。

（槟城19日讯）财政部长林冠英说，联邦政府有意修改法令，以阻止政党和政治人物拥有报馆及电台等媒体机构。

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他说，媒体必须获解放，以作出公正的报道。虽然联邦政府已易主，但一些媒体仍被希盟的政敌即如今的反对党操控。

指金马仑助选谈话被扭曲

他举例，他到金马仑补选助选时，并没有说过选民若支持希盟，金马仑就可以获得发展项目，但有媒体歪曲了他的谈话。

他质疑彭亨州务大臣要发展金马仑的承诺，因为该州没有资源，而且债务在全国排名第一高。

林冠英今日出席升旗山缆车站第三期提升工程竣工仪式，他致词时也提到，他满意升旗山四周的绿意环境，阿逸布爹和亚依淡区如今名闻国际，只可惜不是因为升旗山，而是因为一片价值27亿令吉的地段。

他说，这一片234英亩的地段因一马丑闻而爆红，如今在财政部手上，非比寻常的是，购地者付了钱，却不敢前去转换拥有权。

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他保证在案件结束前，这一片地段不会被发展，当地居民可以放心。