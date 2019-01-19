疯传超市售“孟加拉咖椰”·商家：假消息 “孟加拉人在地上把咖椰装入杯子”的15秒视频近期在脸书疯传，帖文指这些咖椰产品已在7-11、KKMart及99Speed Mart等商店售卖，提醒人们切勿购买，这引起人们的担忧与混淆，商家们对此关注，澄清这是假消息。

KK Mart员工展示由厂商品牌的咖椰，以此破解谣言。

（八打灵再也19日讯）“孟加拉人在地上把咖椰装入杯子”的15秒视频近期在脸书疯传，帖文指这些咖椰产品已在7-11、KKMart及99Speed Mart等商店售卖，提醒人们切勿购买，这引起人们的担忧与混淆，商家们对此关注，澄清这是假消息。

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KK Mart公司业务营运控制高级经理李沾升反驳网络谣言的说法，并指所有咖椰是通过面包公司所提供的。

他对《星洲日报》表示，人们最好选择有厂商品牌和截止日期的咖椰会比较安全，如Gardenia、Massimo等品牌，或罐头咖椰皆可。

“我在市场上鲜少看到没有品牌的咖椰品牌。”

99Speed Mart公司采购部负责人说，该公司没有售卖视频中那样的咖椰产品，并劝告人们切勿随造谣者起舞。

他希望人们不要人云亦云，互传没有证据的讯息，因为这不但伤害了无辜者，还让造谣者得逞。

网民：是肥皂制作

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只要在脸书输入“Bangla Kaya”的字眼，脸书就会显示至少8部上述视频，Youtube也有3部，而视频帖文下的留言有70%者是随着谣言起舞，有网民甚至发出“马来西亚先进国出现这样不卫生和不合法的生意，卫生部怎么看？”的言论。

有30%网民较为理智，有的抨击发布影片者“没知识也要有常识，这是肥皂制作，印度和孟加拉都是这样做肥皂的”；有的质疑“有什么证明是马来西亚生产，只是凭这几句话断定？”；有的直呼自己喜欢吃咖椰，但至今还没买过这样包装的咖椰；有的提醒网民切勿散播不实消息，而影片的包装与7Eleven所售卖的是不同的。