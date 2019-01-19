胡栋强：州发展机构交联邦管辖‧“槟希盟当家不当权” 他今日发文告说，槟州发展机构是在民政党主政期间所创立，历届州政府把业务搞好，协助带动槟州经济发展。

（槟城19日讯）民政党槟州主席胡栋强抨击槟州希盟政府当家不当权，竟然把“家业”槟州发展机构拱手让给联邦政府管辖，典当了槟城人的利益。

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他今日发文告说，槟州发展机构是在民政党主政期间所创立，历届州政府把业务搞好，协助带动槟州经济发展。

“槟州是全国第一个成立发展机构的州属，当年成立后，其他州纷纷仿傚。槟州发展机构在过去几十年来，在协助槟州经济发展，在招商引资方面，扮演着非常重要的角色。”

抨讲一套做一套也是民政党署理主席的他说，希盟未执政布城之前，时任首席部长林冠英曾经多次呼吁联邦政府下放更多权利和更多资源给州政府，今天他们入主布城，却把更多权利和资源高度集中在布城，这不是说一套做一套又是甚么？

他促请槟州政府和行动党不要再保持沉默，要在这个时候强力反对将槟州发展机构交出，全力捍卫槟城人的利益。