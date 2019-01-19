小男孩要取代佐科威？网民窜改视频广传 小男孩“斗胆”在印尼总统佐科威面前说要成为印尼新总统，取代佐科威？非也，那是经网民窜改的视频。

小男孩告诉佐科威，他的志愿是要成为一名优管作者，佐科威听到这个属于21世纪的新兴职业后，露出惊讶表情。

（八打灵再也19日讯）小男孩“斗胆”在印尼总统佐科威面前说要成为印尼新总统，取代佐科威？非也，那是经网民窜改的视频。

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社交媒体自去年12月起流传一则18秒的视频，视频中可见佐科威在一场公开活动中，与一位名为拉菲的小男孩互动。

在该视频中，佐科威询问拉菲长大后的志愿，拉菲说：“我要成为印尼的新总统”，佐科威随之露出惊讶表情。

这则视频被网民在社交媒体上广传，包括一个用户名为“2019换总统”的脸书账号。

根据法新社的事实查证报道指出，此视频最初在2017年7月23日发布，当时的标题为“搞笑！这名小学生告诉佐科威他的志愿是成为一名优管作者（YouTuber）+佐科威表演魔术”。

小男孩实为要成优管作者

拉菲在原版的影片中告诉佐科威，他的志愿是成为一名优管作者，而非“我要成为新总统”。惟佐科威当时听到这个21世纪所产生的新兴职业后所露出的惊讶表情，与听到“我要成为新总统”的假设情境非常合理，才会让网民信以为真，在社交媒体上广传遭窜改的视频。

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报道指出，实际上，网民可根据遭窜改影片右下方的“Madlipz”标志看出端倪，因为Madlipz是一个让用户修改影片、重新录制对白及配上字母的手机应用程式。