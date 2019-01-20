自愿申报特别计划·34人缴310万税款 （山打根19日讯）今年截至1月17日为止，根区已有34人在自愿申报特别计划（PKPS）下，向沙巴内陆税收局自愿提呈少申报或未申报的收入，所涉及的税收和罚款多达310万令吉。





山打根内陆税收局助理执行官撒诺罗索（站者）在日前举办的一场简报中，向土著承包商协会成员讲解自愿申报特别计划。

（山打根19日讯）今年截至1月17日为止，根区已有34人在自愿申报特别计划（PKPS）下，向沙巴内陆税收局自愿提呈少申报或未申报的收入，所涉及的税收和罚款多达310万令吉。

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这项计划于去年11月3日起展开，直至今年6月30日。

7月起缴300%罚款

内陆税收局山打根区主任阿都拉曼昨日鼓励个体户或商业公司纳税人充分把握机会，因为若在指定期限内自愿申报少缴的收入，纳税人只需缴交10%罚款。

“相比起10%罚款，从今年7月1日起，纳税人所需缴交的罚款最高可达300%。”

他指出，参与PKPS的好处包括参与计划者的纳税记录将变“干净”，并且还可帮助需要更多资金来稳定发展成繁荣发达的国家。

迟缴数年 也不追究

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“我希望纳税人主动把握机会，自愿申报收入及缴交税收。若有关报税表单尚未盖章，就算时隔数年，我们也不会多加询问，并且以真诚态度接收报表。”

阿都拉曼表示，PKPS是一项简单计划，为帮助纳税人更新报税资料，促进国家发展。该项计划已进行多次，也曾向不同群体的纳税人，如个体户、代理商及各商业公司进行简报，详细解说计划内容。

“单单今年1月，我们将举办多达14场简报会，并且会持续举办，直至PKPS结束。纳税人应在计划期限内捉紧机会申报收入，以争取较低罚款率。”