《华邮》遭冒名出号外·特朗普辞职假新闻！ 特朗普时代结束？看到这个标题时，可能对讨厌特朗普的美国民众会感到兴奋。但其实这是一份假的《华盛顿邮报》，当然特朗普辞职也是假的。

假的《华盛顿邮报》（Twitter截图）

（华盛顿19日综合电）特朗普时代结束？看到这个标题时，可能对讨厌特朗普的美国民众会感到兴奋。但其实这是一份假的《华盛顿邮报》，当然特朗普辞职也是假的。

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假的《华盛顿邮报》号外，排版和报头都与《华邮》一样，日期却是2019年5月1日。假号外以“没有总统”为题，声称特朗普匆忙离开白宫，危机结束。

《华邮》澄清这份号外不是由他们出版，正在研究如何制止假冒行为。假号外周三上午在华盛顿多个地点派发，包括白宫外和联合车站外。头条新闻指特朗普在椭圆形办公室留下写上辞职讯息的餐巾后，已前往克里米亚度假胜地雅尔塔，又指特朗普辞职是因为全国爆发“以女性为主的大规模示威”。一个自称是“骗子活动家集体”的组织“应声虫”（The Yes Men）承认制作假号外。

据报道，该假网站在当天下午已下线，而自称为该组织创办人之一的塞尔文表示，一共印刷了2万5000份假报纸，并估计已派发了1万份。据了解，这个组织亦曾在2008年奥巴马当选总统后制作假的《纽约时报》，向新政府施压。