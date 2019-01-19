网络疯传4年前旧照·母携儿吸毒是搞笑图 社交媒体近日广传一张令人看了不禁“冒汗”的图片，图片中可见一名外国女子跪在桌前，正在吸食桌上的白色粉末，在一旁的小孩则手握信用卡，“协助”该名女子吸食白粉。

美国喜剧女星4年前在私人脸书账号发布的玩笑照片，如今仍被信以为真的网民分享。

（八打灵再也19日讯）妈妈携儿一起吸毒？那只是个玩笑照片！

广告

社交媒体近日广传一张令人看了不禁“冒汗”的图片，图片中可见一名外国女子跪在桌前，正在吸食桌上的白色粉末，在一旁的小孩则手握信用卡，“协助”该名女子吸食白粉。

这张图片在社交媒体上被网民疯狂转发，有者写道：“我希望这是假的”、“拍摄这张照片的人应该去报警或联络社工，而不是拍照和在社交媒体上分享”、“就算那不是白粉，在小孩面前做出这样的动作，我不能接受”。

喜剧女星杰作

根据美国实施查核网站Snopes的报道，这张照片其实出自美国喜剧演员洁妮儿乐弗特（Janell Lenfert），她4年前在私人脸书账号发表这张图片，并写道：“如果你需要保姆，请告诉我！”；不料这张照片如今还被广传。

根据报道，乐弗特受询及时说，她当时突发奇想，使用食用面粉拍摄了一组“错误示范的保姆”的照片，只是为了要给她的好朋友，也是孩子的母亲一个玩笑惊喜。

“我没有孩子。这是我最好的朋友的孩子，我很爱他，当时拍摄这张照片，只是要等他长大后，给他看看这个笑话。”

广告

她说，在社交媒体流传的就是4张照片的其中一张，“我想要给他的妈妈，也就是我的好朋友一个玩笑的惊喜。”

“这当然不是真的。这只是要搞笑！希望这张照片伴大家今夜入眠。”