750年前从西加里曼丹迁砂·比达友族来自高山 东马有很多不同的原住民族群，在许多马来西亚人，尤其是西马人而言，对这些原住民都感到非常陌生。本期的《我们》，让大家认识砂拉越的比达友族。

Nyigal Nguguoh是古老的传统宗教仪式，通常于6月1日达雅节当天凌晨1时至2时进行。

东马有很多不同的原住民族群，在许多马来西亚人，尤其是西马人而言，对这些原住民都感到非常陌生。本期的《我们》，让大家认识砂拉越的比达友族。

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海拔1000尺的布拉达山（Bung Bratak），是比达友人过去居住的地方，它坐落在石隆门伦乐路一带，距离砂拉越首府—古晋市中心约1小时车程。

迁砂后定居布拉达山

“Bung”在比达友话里，乃指“山”的意思。布拉达山拥有美丽的瀑布及天然山泉，比达友祖先相信，喝了山中泉水，久病不愈的人们都得以痊愈。

英殖民时代前，婆罗洲并没有国界之分，也无边界线，而砂拉越的比达友族基本上都是从西加里曼丹迁移，并选在砂拉越丘陵地及山林间作为落脚之处。

距今约750年以前，来自加里曼丹松冈（Sungkong）的比达友族离乡背井，来到砂拉越，并选择在海拔1000尺的布拉达山上定居。

据了解，松冈比达友族迁移的主要因素不外乎家乡土地有限，疾病或欲远离战争，而拥有丰富的天然资源及清洁水源的布拉达山，成为他们最佳落脚处。再加上，拥有肥沃的土地以供种植，对他们而言，布拉达山可谓世外桃源。

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表演者身穿比达友传统服饰，演示一个个古老的传统宗教仪式，让观众了解比达友族神秘且久远的仪式。

敌人袭击往山下迁移

他们当时兴建7座长屋，主要以务农和打猎为生，大家过安宁安逸的生活。然而，好景不常，这些资源因遭外族所觊觎，而在1838年5月1日，布拉达山村民被敌人袭击。

山上的7座长屋全毁于一旦，许多居民因而丧命，约有300名妇女及儿童则被掳走。

当时，村落只有老人妇孺，当地的比达友领袖库罗（Panglima Kulow）和其他男性村民均在其他地方耕种。因此，留守在村落的大家只能眼睁睁看着惨事发生却无能为力。

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库罗曾尝试向汶莱苏丹求助，但却不受理。1841年，库罗在砂拉越白人拉惹詹姆士布洛克的协助下，成功救出逾百名儿童。那次战役后，村民便往山下迁移，并定居在甘榜西里京（Kampung Serikin）至甘榜瑟兰必（Kampung Selampit）之间的33座甘榜。

布拉达山遗产中心

纪念数百年前历史惨案

距离历史惨案的发生已过了数百年，为了纪念祖先及这段历史，布拉达山遗产协会（BBHA）便在海拔1000尺的山肩上建立布拉达山遗产中心（BBHC），并于2019年1月1日正式对外开放。

布拉达山遗产中心距离古晋市约38公里，从山脚步行至山腰则需约20分钟，驱车上山只需5分钟便可抵达。

据布拉达山遗产中心协会副秘书麦克受访时透露，该中心设有两座长屋及一座比达友圆屋巴洛（Baruk）。一座以长屋为概念的12间住宿，可供80名游客留宿。另一座长屋则作为会议室、小型博物馆和办公室等。

比达友族大叔敲打比达友乐器—锣。（图：星洲日报）

早期，巴洛是置放敌人首级之处，入内望建筑中央一看，除了会看到梁上悬挂祭祀用途的碗碟外，还挂有骷髅头，象征祖辈的辉煌战绩。

如今，时代进步，族人也不再以猎取敌人首级为荣，现代的巴洛也难以再看到梁上挂满的骷髅头。

麦克透露，在该中心的巴洛看不到敌人首级，毕竟那已是久远年代的事。不过，他们将邀请本地画家，在巴洛内以壁画方式，呈现布拉达山历史，邀请来自加里曼丹的雕刻师为建筑物雕上达雅图腾。

他说，至于小型博物馆则将展示比达友历史及古董，其中一些古董是在挖掘工程初期时被发现的，这些古董包括当时族人与华人物物交换得来的瓷器及比达友乐器，如锣等。

布拉达山遗产中心目前正积极展开第2阶段工程，包括开辟适合登山或健行者的遗产路线、瀑布步道及在山缘建设无边际游泳池、酒吧、度假屋，以及在山顶处建造观望台，一览石隆门及古晋市全景。

布拉达山遗产中心两旁是以长屋为概念，中间为圆屋巴洛。

比达友传统仪式

Nyigal Nguguoh：通常是在6月1日达雅节当天凌晨1时至2时进行，此乃一个古老的传统宗教仪式。当中，人的灵魂与精神会离魂，去到山都望山，而法师必须念咒语，再往离魂者耳边吹气，以让魂归来。若呼唤不成功，法师就必须再念咒语，并向离魂者撒黄米，以进行招魂。

对比达友社群而言，Nyigal Nguguoh可说是达雅节庆祝活动中最重要的传统宗教仪式。

Nyigal Biramak：此传统宗教仪式象征达雅节已来到尾声，它也被视为将祖先请回属于他们的地方，将灵界与现实世界的“通道”连接重新关闭。通常是凌晨4时举办，在最后的转圈牵手的步骤，大伙必须紧牵彼此双手，不可断开，直至音乐停止（代表仪式结束）。

Tolak Bala：Tolak Bala在比达友传统宗教仪式中较鲜为人知，通常是在收割季节前进行，以祈求上天为农民带来丰收，让家人远离厄运及危险。