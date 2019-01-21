感受不一样新年·澳门新春节目 精彩连连 农历新年跫音近，世界各地的华裔纷纷准备迎接春节的到来，澳门也不例外。澳门大街小巷已张灯结彩，整座城市换上了红彤彤的新年装饰，让旅客和居民感受浓浓的节庆气氛。当然，一连串多姿多彩的农历新年活动也将陆续登场，如果你刚好在这段时期来到澳门旅游，绝对不能错过这些震撼你感官的精彩盛事！

农历新年跫音近，世界各地的华裔纷纷准备迎接春节的到来，澳门也不例外。澳门大街小巷已张灯结彩，整座城市换上了红彤彤的新年装饰，让旅客和居民感受浓浓的节庆气氛。当然，一连串多姿多彩的农历新年活动也将陆续登场，如果你刚好在这段时期来到澳门旅游，绝对不能错过这些震撼你感官的精彩盛事！

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步入二月，澳门精彩节目连连。从1月28日至2月5日，2019农历年宵市集分别在塔石广场及佑汉街市公园举行。澳门居民过年少不了寓意吉祥的各式鲜花和盆栽，你可以亲眼目睹和亲身感受。

另外，在市集里还可以找到与新年有关的各种节庆用品，除了玩具和装饰品，也有许多应节小食，一尝不一样的新年食品。大年初一更少不了大龙巡游以及龙狮表演向民众拜年！

不说你不知，农历新年花车巡游汇演已逐渐成为澳门最具代表性的节庆盛事之一，备受当地市民与游客瞩目。

“庆祝澳门特别行政区成立二十周年金豕报岁喜回家2019农历新年花车汇演”首场花车巡游，将于2月7日大年初三举行，18部闪烁夺目、福气满满的花车将联同32支海内外表演队伍于晚上8时在旅游塔前的西湾湖广场昂然起步，其它节目尚有表演队伍巡游及烟花表演。

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https://www.youtube.com/watch?v=yyb5o1MKXXs

次场将于2月10日（大年初六）举行，将有花车汇演及压轴文艺表演，借此吸引游客和居民前来参与，以带动社区旅游。耀眼夺目、美轮美奂的花车将于活动期间在户外展出，而花车的灯饰装置亦会在晚上亮灯。

今年的花车汇演再次结合美食元素并以“回家过年”为主题，十八部花车将分别代表极具“好意头”的新年菜式，为市民及旅客送上源源不绝的福气，并向世界呈现澳门美食和传统文化的魅力。

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为方便市民及旅客到现场观看汇演，旅游局在澳门、氹仔及路环设5条免费穿梭巴士线往来该区及活动场地。亦于当晚8时起在多个地点设置屏幕直播花车汇演，好让大家观赏整个汇演的精彩过程。



这个农历新年就来感受澳门恭喜发财式吧！欲知任何详情可浏览澳门旅游局网站macaotourism.gov.mo 或脸书MacaoTourismMalaysia。

