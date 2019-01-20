梁才德：人文交流活跃·去年逾54万中游客访沙 （亚庇19日讯）中国驻亚庇总领事梁才德表示，过去一年来，中马两国关系在新的起点上实现了平稳过渡，并得到了进一步发展，中沙各领域合作进一步提升，人文交流更加活跃。

（亚庇19日讯）中国驻亚庇总领事梁才德表示，过去一年来，中马两国关系在新的起点上实现了平稳过渡，并得到了进一步发展，中沙各领域合作进一步提升，人文交流更加活跃。

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梁才德指出，据统计，去年前11个月，来沙巴旅游的中国游客已经超过54万，到总领馆申请中国签证的沙巴人超过3万人，亚庇与中国各地的直飞航班已超过每周100多个班次；中电投设计建设的古达光伏电站并网发电；很多新的合作项目正在落地或推进。

中沙合作成果丰硕

“回顾过去，硕果累累，展望未来，信心满满。今年是中马建交45周年，相信在大家的共同努力下，中马友好、中沙合作将结出更加丰硕的成果。”

他也说，过去一年对中国来说是不平凡的一年，世界最长的跨海大桥—港珠澳大桥成功通车；嫦娥四号探测器在月球背面成功著陆；第二艘航母出海试航；1000万农村贫困人口摆脱贫困；去年还隆重庆祝改革开放40周年，推出100多项重要改革举措，举办首届中国国际进口博览会，启动建设海南自由贸易试验区。

他强调，中国改革的脚步不会停滞，开放的大门只会越开越大。

梁才德今日为亚庇华人同乡会馆主办的华人文化村展览会主持开幕礼时，这么表示。

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文化村展 华社品牌

梁才德形容每年农历新年前举行的华人文化村展览，已经发展成为沙巴民众尤其华人社会的一张文化名片，不仅有来自中国各地、饱含故乡深情的美味佳肴，还有精彩纷呈的民俗服装走秀。

他表示，除了再次感受到浓浓的春节年味，也为华社代代传承的故乡深情所感动，让他感受到沙巴的年味比在中国还要浓。

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梁才德指出，华人先贤百年前历经风雨来到沙巴艰苦创业，落地生根，华裔同胞始终不忘初心，坚持传承中华传统文化。

他说，为使新春庆祝盛会生生不息，更好地传承下去，沙巴华社和热心人倾囊相助，共襄盛举；总领馆也一如既往积极支持，今年继续提供5万人民币的赞助。

“虽然支持的力量有限，但希望大家可以感受到来自总领馆和祖籍国的一分心意。”

中国驻亚庇总领事梁才德（左九）在亚庇华人同乡会馆联合会总会长黄小娟（左十）、内阁部长、国州议员及华社领袖陪同下，为华人文化村展览会主持开幕礼。

15乡会“奉茶上菜”

各籍贯美食 道道好

四邑陈皮茶、福建大红袍、潮州工夫茶、客家擂茶、永春佛手茶、广东廿四味、安溪铁观音、南安石亭绿、三江龙井茶、福州光饼、北方饺子、兴化米粉、大埔算盘子、龙岩什锦、海南糕点等琳琅满目的美食与茶道，今天一次过在华人文化村展览会展出，让人看得目不暇给、垂涎三尺。

亚庇华人同乡会馆联合会今天在里卡士体育馆主办的华人文化村展览会，获得属下15同乡会热烈参与，即西海岸四邑公会、福建会馆、潮州公会、客家公会、沙巴永春会馆、福州公会、龙岩会馆、三江公会、广肇会馆、大埔同乡会、海南会馆、南安会馆、华北同乡会、兴安会馆及安溪会馆。

除了展出各籍贯的茶道及家乡传统糕点美食，有些佳肴还免费让民众试吃；15同乡会别出心裁的摊位布置，也体现浓厚的中华文化色彩。

梁才德吃不停

中国驻亚庇总领事梁才德为文化村展览会主持开幕礼时，在乡联会总会长拿督黄小娟及各同乡会会长陪同下逐一参观每个摊位，美食热茶一口接一口频频赞好。

同场上演的“旗袍小姐”和“唐装先生”走秀比赛，也为活动增添看头。

黄小娟：各族文化大熔炉

大马春节很有特色

黄小娟表示，马来西亚是多元种族的国家，华人的新年活动已融入其他民族的文化、舞蹈和美食等，各族文化百花齐放，同欢共庆新春佳节，更凸显了各种信仰不同民族同胞的和谐与团结。

她赞赏梁才德热心文化及教育、造福华社、弘扬中华文化，深得华社爱戴，总领事馆今年也赞助人民币5万元，作为新春龙麒狮大团拜及文化村展览的经费。

她说，活动也获得本州内阁部长、国州议员及华社领导大力赞助与支持。

黄小娟指出，沙巴州新政府新作风，在首长拿督斯里沙菲益阿达的精明领导下，实施亲民政策，州政府更定于2月5日（星期二），即大年初一早上10时至下午3时在沙巴客家礼堂宴会厅举办新春门户开放庆典。

她呼吁各界届时踊跃出席，与州元首、首席部长及部长共庆新年，现场将有午餐招待、舞龙和舞狮表演以及派发孩童红包。

己亥年华人文化村展览会茶道及糕点展出得奖成绩：

第1名：西海岸四邑公会、福建会馆、福州公会

第2名：安溪会馆、潮州公会、客家公会

第3名：海南会馆、广肇会馆、龙岩会馆

特优奖：永春会馆、三江公会、兴安会馆、大埔同乡会、南安会馆、华北同乡会。

旗袍小姐走秀

第1名：西海岸四邑公会、客家公会、大埔同乡会

第2名：永春会馆、安溪会馆、广肇会馆

第3名：福建会馆、福州公会、海南会馆

特优奖：南安会馆、华北同乡会、龙岩会馆、潮州公会、兴安会馆

唐装先生走秀

第1名：客家公会、西海岸四邑公会、海南会馆

第2名：福建会馆、大埔同乡会、南安会馆

第3名：安溪会馆、兴安会馆、龙岩会馆

特优奖：广肇会馆、永春会馆、福州公会、潮州公会。