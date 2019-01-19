《李尸朝鲜》探班·人心中毒比丧尸可怕 美国影音串流平台Netflix首部原创韩剧《李尸朝鲜》未演先轰动，该剧由《失控隧道》（Tunnel）导演金成勋联手《信号》（Signal）的韩国人气编剧金银姬共同创作，更邀到韩国重量级演员朱智勋、柳承龙、裴斗娜担纲主演。第1季共推出6集，还未上线就获得Netflix第2季开拍的通行证，可见Netflix对于这部惊世之作信心满满，编剧金银姬希望借此剧传达信息，“人类利欲薰心比丧尸入侵更可怕。”

美国影音串流平台Netflix首部原创韩剧《李尸朝鲜》未演先轰动，该剧由《失控隧道》（Tunnel）导演金成勋联手《信号》（Signal）的韩国人气编剧金银姬共同创作，更邀到韩国重量级演员朱智勋、柳承龙、裴斗娜担纲主演。第1季共推出6集，还未上线就获得Netflix第2季开拍的通行证，可见Netflix对于这部惊世之作信心满满，编剧金银姬希望借此剧传达信息，“人类利欲薰心比丧尸入侵更可怕。”

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裴斗娜被古语难倒

这是裴斗娜继《失控隧道》后，再次与导演金成勋合作，平时活跃于大银幕的裴斗娜，这次在《李尸朝鲜》首次出演古装剧并饰演医女，是较为文静的角色，于她来说是一个全新的挑战。她笑言，平常开拍前都会进行许多动作特训，这次则比较闲，让她有些不习惯。去年3月，媒体随行到片场探班，当时拍摄裴斗娜在处理药草的场景，由于当天天气寒冷，加上这是裴斗娜第一次拍古装，因此在念对白时频吃螺丝，让她不禁大叹：“古语真的很难，我很努力的讲得比较自然一些。”裴斗娜向媒体大呻拍古装戏的辛苦，“我们在零下15度拍摄，身上也只有一件单薄的医女衫，所以在冬天拍这种古装戏真的很累。若不是有非常好的剧本和导演的话，我不确定未来会否继续接拍古装片了。”

在一群面目狰狞的丧尸环绕下，裴斗娜被一群丧尸以“叠罗汉式”生生活吃，画面恐怖又不失唯美。对于这场景，裴斗娜也惊叹，“虽然知道是人扮演的，但有那么一刹那，我也被吓着了。”

饰演王世子的朱智勋、奸臣柳承龙两人的宫廷较劲是话题之一，在选角方面，导演金成勋第一个锁定柳承龙饰演朝政的奸臣，这也让柳承龙大过戏瘾，强调自己的角色“是一个非常渴望权力的人，虽然我看起来是个奸角，但也是一心想帮助国家，只是用错了方法以及坚持错了信念。”而朱智勋则留下悬念说，前面的故事是叙述王世子的成长，但在后期呈现反差面貌，要观众期待。

朱智勋眼睛有魅力？

柳承龙：还好吧！

导演金成勋称赞朱智勋的眼睛非常有魅力，完美诠释出悲伤和痛苦，特别吸引人。对此，朱智勋谦虚表示不敢当，让坐在一旁的柳承龙立刻超近距离望向朱智勋的眼睛，想要看出眼里的情绪，其后还装出“还好吧！”的表情，柳承龙那外型看似威严但内里是个和蔼的大叔，在场媒体纷纷被柳承龙的举动逗笑。之后，朱智勋正经八百的讨论起自己的眼睛来，表示，“我的眼睛一单一双，右边是单眼皮，我也不太清楚是否真如导演所说一般。”朱智勋表示，自从《与神同行》后，人气逐渐攀升，工作也接踵而来，很感激自己的用心和努力有被大家看见。

《李尸朝鲜》探讨人性社会课题，4人皆一致表示，“比起丧尸，人性的贪婪更可怕。”左起为导演金成勋、柳承龙、编剧金银姬以及朱智勋。

黑纱帽阻动作流畅度

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朱智勋在剧中不乏动作戏份，不过他埋怨头上的黑纱帽子太大了，阻碍他的动作流畅度。不过他也不忘分享剧中的趣事，“当时大家在跟丧尸作生死战，场面非常混乱，裴斗娜拿着镰刀拼命厮杀，演腐败官员的全锡浩，身材壮硕高大却一直躲在她身后，看起来非常滑稽。”

金圣圭是剧中演员年龄排行最小，面对与众多前辈对戏，他大赞朱智勋是好玩的前辈，时常传授他演技和经验分享，不过他也暗指朱智勋私下其实很唠叨，打趣笑说：“有次他拉我一起散步聊天，但一走就是3个小时，我内心其实很想回去休息啊！”

若遇上僵尸，会带上哪3样物品？

当被问到如果遇上僵尸的话，会带上哪3样物品呢？裴斗娜笑言，因在剧中是使用镰刀与丧尸抗衡，所以镰刀十分重要，另外也会带上冷冻的冰箱和火柴，因为丧尸的弱点是冷和热。但最搞笑的莫过于朱智勋的“无厘头”回答，笑说“我会开一艘核潜艇，一直躲在海底。同时聘请一个杀手当我的保镖，再找名厨高登兰西（Gordon Ramsay）做我的厨师。”十分会享受！

《李尸朝鲜》于去年初开拍，《星洲娱乐》应Netflix之邀赴韩国探班，是大马唯一受邀的中文媒体。《李尸朝鲜》故事叙述已故国王死而复生，国内出现了一股前所未见的邪恶力量。一个古代的朝鲜王国因贪腐和饥荒而衰落，同时国王逝世的传闻和奇怪的瘟疫开始流传，染上瘟疫的人不会死去，却依赖吃人肉维持生命。阴谋论者指责皇太子是始作俑者，皇太子于是展开调查，但是他是否真的能找出真相解救王朝子民？首季一共6集的《李尸朝鲜》将于1月25日在全球190个国家及地区Netflix平台首播。

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