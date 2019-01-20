缩短关税局检查时间·机场港口装扫描器 （亚庇19日讯）全国关税局总监拿督斯里苏博马廉透露，该局将于沙巴4个港口和3个机场安装扫描器，提高货物检查效率。

（亚庇19日讯）全国关税局总监拿督斯里苏博马廉透露，该局将于沙巴4个港口和3个机场安装扫描器，提高货物检查效率。

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苏博马廉今日在关税局慈善义骑活动上表示，该局计划今年内在全国各主要关卡安装76台扫描器，耗资10亿令吉的计划将于近期内公开招标。

他称，76台扫描器中，约50台是大型扫描器，可以在运载集装箱的货车不停车的情况下，直接扫描集装箱内的货品，进而减少关税局人员检查货品的时间。

在沙巴，4台大型扫描器将安装在实邦加港口、山打根港口、斗湖港口与拿笃港口；3台轻型扫描器将安装在亚庇国际机场、山打根机场与斗湖机场。

苏博马廉表示，这项举措符合首相敦马哈迪日前宣称，要确保所有抵达马来西亚的货物100%通过扫描程序的要求。

另一方面，苏博马廉表示，联邦财政部已宣布会将部分所得旅游税收，归还给各个州属，作为促进旅游业用途。

他说，旅游税不会对游客带来太大的负担和问题，政府会持续征收。