沙菲益：符合联合国宣言 土著或改称原住民 （亚庇19日讯）首长拿督斯里沙菲益阿达表示，州政府考虑把目前使用的“土著”字眼改为“原住民”，以符合《联合国原住民族权利宣言》。

（亚庇19日讯）首长拿督斯里沙菲益阿达表示，州政府考虑把目前使用的“土著”字眼改为“原住民”，以符合《联合国原住民族权利宣言》。

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沙菲益表示，州政府将与相关者讨论后，研究这项改变的必要性。不过，他说，无论结果如何，都会出现不同声音，肯定会有人表态支持或反对。

他是昨晚在沙巴及砂拉越司法年晚宴上，这样表示。

重视内陆土著公民权

沙菲益表示，州政府正视内陆区一些土著居民没有公民权的问题。

他指出，州政府登记证件方面绝不边缘化任何族群，不过，沙巴有数以千计嘉达山、杜顺、姆禄及龙古斯族群以及东海岸的土著父母未为孩童登记。他称，这个问题须受到关注，避免这些孩童在求学时遇到麻烦。

沙菲益对沙巴流动法庭处理了多达8万宗无证件孩童案件表示欣慰。他说，透过有关计划，可于出生证登记42天后进行鉴定，推事庭也对此服务下发出的出生证的真实度感到满意。

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流动法庭 延伸内陆

沙菲益说，流动法庭计划已伸展到内陆，州政府非常感激联邦首席大法官丹斯里里察马拉尊与东马大法官拿督黄达华在这方面扮演的角色。

晚宴出席者包括掌管法律事务的首相署部长拿督刘伟强及副首长兼州旅游、文化及环境部长拿督刘静芝等。