特朗普接见金英哲达共识‧次回特金会2月杪举行 美国总统特朗普周五在白宫接见朝鲜高级官员金英哲，白宫之后宣布，特朗普与朝鲜最高领导人金正恩，将于2月底举行第二次峰会。而韩国表示乐见盼成朝鲜半岛和平转捩点。

历史性“特金会”去年6月12日在新加坡举行，但分析指没有任何迹象表明，双方在美国要求朝鲜放弃核武项目和朝鲜要求美国取消制裁的问题上的分歧有缩小。（图：法新社）

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（华盛顿19日综合电）美国总统特朗普周五在白宫接见朝鲜高级官员金英哲，白宫之后宣布，特朗普与朝鲜最高领导人金正恩，将于2月底举行第二次峰会。而韩国表示乐见盼成朝鲜半岛和平转捩点。

为金正恩心腹的朝鲜劳动党中央副委员长兼统一战线部长金英哲在椭圆形办公室，与特朗普会谈了90分钟，讨论无核化和第二次“特金会”。

白宫发言人桑德斯在会晤后表示，特朗普将“在接近2月底”与金正恩再次会面，地点将容后宣布。

美续制裁直到验证去核化

桑德斯表示，无核化谈判仍然继续，“美国也将继续对朝鲜施加压力和制裁”。

她说：“美国将继续保持对朝鲜的压力和制裁，直到我们看到全面与可验证的去核化为止。”

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她还表示，美方“从朝方释放人质和其它举措”中看到了诚意。她指的是去年平壤迅速驱逐了一名美国人。

对于第二次特金会，韩国总统文在寅的发言人金宜谦周六表示，期望预定举行美朝峰会，将成为在朝鲜半岛建立永久和平政体的转捩点。

文在寅盼成半岛和平转捩点

他表示，韩国将与重要盟友美国持续密切协调，以期达成“完全非核化”的目标。韩方将加强与平壤当局对话，以让预定登场的特金峰会“圆满成功”。

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最近几周，美朝团队探索了第二次美朝领导人峰会的可能地点，包括越南河内和泰国曼谷。越南总理阮春福周五表示，越南已经为峰会做好准备。“我们还不知道最终的决定，但如果越南中选，我们将尽最大努力为峰会提供便利。”

传越为峰会进行“后勤准备”

一名越南政府消息人士向法新社表示，越方正为举行峰会进行“后勤准备”，峰会最可能地点是首都河内或中部港市岘港。

美国国务院指，国务院朝鲜政策代表比根将在周六于瑞典首都斯德哥尔摩举行的美朝外交会谈上进行讨论。据报道，朝鲜代表团团长为外交部次长崔善熙。

特朗普和金正恩去年6月在新加坡举行历史性的“特金会”，两人达成了非常模糊的原则性协下议，金正恩誓言致力于实现朝鲜半岛无核化，但没有任何迹象显示，双方在美国要求朝鲜放弃核武项目和朝鲜要求美国取消制裁的问题上的分歧有缩小。

舆论批评这场新加坡峰会只不过是拍照留念，而第二次“特金会”将再次让特朗普转移在国内的视线。BuzzFeed日前爆出称特朗普在称竞选期间，曾命令其律师科恩就耗资数亿美元的莫斯科特朗普大厦一事向国会说谎。据美媒报道，若此事属实，那么特朗普进一步接近被弹劾。

金英哲获高规格礼宾待遇

金英哲是近20年来首位在美国首都过夜的最高级别朝鲜官员。美国为金英哲提供高规格礼宾待遇。他下榻于华盛顿市中心的杜邦环岛酒店，距白宫仅有1.6公里。

金英哲此次来访和特朗普愿意与金正恩再次会面表明特朗普急于在朝核谈判上取得进展，有消息称金英哲可能带来了金正恩给特朗普的亲笔信。

美国国务卿蓬佩奥周五与金英哲进行了45分钟的会谈，两人亦在摆设有美国民权领袖马丁路德金肖像的架子前带笑容合影留念，共进午餐。