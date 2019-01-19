农历新年译成“中国新年”·史德蓝晏斗挂横幅字句闹笑话 农历新年翻译成“中国新年”，谷歌大神直译闹笑话！

晏斗区协调员史德蓝日前挂上“中国新年2019”的横幅，古怪翻译闹成一场笑话。（图：星洲日报）

（森美兰．晏斗19日讯）农历新年翻译成“中国新年”，谷歌大神直译闹笑话！

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农历新年快到来，朝野政党及政府单位都会挂上横幅预祝地方上的民众，惟晏斗区的协调员史德蓝在日前挂上“中国新年2019”横幅，一切只因谷歌大神给予古怪的翻译字句，闹成一场笑话。

作为晏斗协调员，以及分分钟展开晏斗补选的潜在候选人史德蓝，为了拉拢华裔选民的心意，日前自制了几幅自己与森大臣合照的横幅，分别挂在西廖、晏斗巴刹等地。

不排除用谷歌直译

根据谷歌的翻译，以Selamat Tahun Baru Cina直接翻译，确实会翻译成“中国新年”，不排除是制作横幅是采用谷歌直译，而闹出乌龙。

或许是得知自己犯下失误，类似的横幅在3天前挂上后，瞬间又被拆除，不过，今日在晏斗警局前路口相关的横幅又再度出现，引发民众的关注。

不少民众也把类似的失误上传至网络，引起网民纷纷议论。

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黎桦锋非文冬横幅

另一方面，彭亨州地里望志愿消防队主席黎桦锋今日分享芙蓉朋友在脸书的贴文，引起网民注意，一些人以为是发生在文冬。

他受询时说，那不是文冬的布条，他朋友说是芙蓉地区，这种错误不应该发生。

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