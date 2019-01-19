特检官罕见发表声明‧否认特朗普教唆科恩说谎 美国媒体日前引述消息指，总统特朗普涉指示私人律师科恩向国会作假证供，以隐瞒他在俄罗斯的商业交易，科恩亦把内情告诉负责通俄调查的特别检察官穆勒。惟特别检察官办公室周五打破沉默，发表了罕见的声明，称那则报道“不准确”。特朗普亦批评报道是假新闻。

（华盛顿19日综合电）美国媒体日前引述消息指，总统特朗普涉指示私人律师科恩向国会作假证供，以隐瞒他在俄罗斯的商业交易，科恩亦把内情告诉负责通俄调查的特别检察官穆勒。惟特别检察官办公室周五打破沉默，发表了罕见的声明，称那则报道“不准确”。特朗普亦批评报道是假新闻。

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BuzzFeed网站周四报道指，在2016年总统选举期间，特朗普与俄罗斯有商业交易，他计划在莫斯科兴建一座以他命名的大楼。其后通俄丑闻逐渐曝光，特朗普便于翌年要求科恩在国会作假证供，企图隐瞒他参与其中的事实。消息人士透露，特朗普、他的女儿伊万卡及儿子小唐纳德，其实有定期从科恩听取该项目的进度。

科恩于2017年先后到参议院及众议院的情报委员会作证，宣称该商业项目的谈判于2016年1月结束，但报道指谈判至少持续多6个月，而当时特朗普已取得共和党的总统参选资格。

BuzzFeed网站周四引述两名有参与“通俄门”调查的联邦执法人员指，是特朗普要求科恩把项目的谈判结束日讲早几个月，他甚至同意在竞选期间到访俄罗斯，亲自与俄罗斯总统普汀谈判，更指示科恩令两人的会面“成事”。

曾任检察官的罗德岛州国会参议员、民主党人怀特豪斯指出，如果总统真的这样做了，那么他将涉嫌四项重罪：妨碍司法罪、唆使伪证罪、共谋罪以及协助支持伪证罪。值得注意的是，唆使伪证罪正是当年克林顿和尼逊（几乎）遭到弹劾的指控之一。

众议院情报委员会主席、来自加州的民主党众议员希夫周五说，这一指称“属于迄今最为严重的”。他说：“我们将采取一切必要措施来查明”这则报道是否属实。

特朗普周五发推文说，科恩正“为了减刑而说谎”。穆勒的办公室当天也公开声明，指有关报道不准确。

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BuzzFeed总编史密斯在推特上做出回应，拒绝承认报道有误。他说：“我们支持我们的报道和向其提供信息的消息来源，我们敦促特别检察官明确说明他究竟对何处有异议。”