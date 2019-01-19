担心被绑架‧孟宏伟妻向法申请庇护 国际刑警组织中国藉前主席孟宏伟的妻子格蕾丝．孟（Grace Meng）接受法国传媒访问时称，有人企图绑架她去捷克，周五已向法国政府申请政治庇护。但报道指孟宏伟不太可能被判处死刑，所以孟妻的要求可能遭拒绝。

（法国‧巴黎19日综合电）国际刑警组织中国藉前主席孟宏伟的妻子格蕾丝．孟（Grace Meng）接受法国传媒访问时称，有人企图绑架她去捷克，周五已向法国政府申请政治庇护。但报道指孟宏伟不太可能被判处死刑，所以孟妻的要求可能遭拒绝。

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格蕾丝近日接受法国电台Franceinfo以及《解放报》访问，称她100多天来都无丈夫任何消息。她目前已回自己家居住。称她即使在法国警方保护下，仍担心自己和儿子的生命安全。

孟宏伟去年9月底离开里昂前往北京，格雷丝10月初报案称丈夫失踪，中国11月公布孟宏伟正接受调查。

孟妻指，10月有两名中国商人到她家中拜访，当中一人是她认识，邀请她乘私人飞机前往捷克，称要向身为经济学家的她请教投资建议，但她拒绝。“这就是我所谓的绑架企图”。

她说，10月下旬，中国驻里昂领事馆称丈夫给她写了一封信，但坚持要她亲自领取，格蕾丝要求领事馆将信交给法国警察，或由法国警察陪她领取，但领事馆不再回复。

孟妻的代表律师称，正准备要求里昂检察院立案，调查有人试图绑架劫持孟妻的企图。而法国警方表示，北京警方高度施压，不停要求法方将孟妻作为证人遣送回北京。法国警方仅回答要等法国司法部门得出调查结论后，再作决定。