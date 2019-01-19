《大公报》“密使”报道摆乌龙‧台禁止入境采访3年 香港《大公报》本月16日以狗仔队跟踪方法，报道港独青年组织到台交流，却摆乌龙将台湾《自由时报》记者误当总统府“密使”，结果闹出大笑话。台媒周六报道，有台方官员指涉事的《大公报》及《文汇报》已有前科，在事件水落石出前，未来3年内将不允许这两家媒体入台采访。

（台湾‧台北19日综合电）香港《大公报》本月16日以狗仔队跟踪方法，报道港独青年组织到台交流，却摆乌龙将台湾《自由时报》记者误当总统府“密使”，结果闹出大笑话。台媒周六报道，有台方官员指涉事的《大公报》及《文汇报》已有前科，在事件水落石出前，未来3年内将不允许这两家媒体入台采访。

广告

台湾法务部调查局“国安”维护处副处长游澄铧周五亦表示，调查局一直把境外敌对势力，列为第一个工作重点，他呼吁台湾民众若发现可疑或不法情况，欢迎提供给调查局作搜证参考。

游澄铧表示，香港人士（港独青年）到台活动，调查局没参与跟踪等行动。他说，调查局按照国安团队分工，持续深入了解可疑迹证。

陆委会港澳蒙藏处副处长张张周五也表示，陆委会强力谴责此种违反新闻专业伦理、涉及侵害人身安全之行为，总统府已指示相关单位调查，陆委会将配合，若《大公报》媒体有不法行为，一定严惩。