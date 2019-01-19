马英九化身“马大九”‧当一日店员 前台湾总统马英九也玩“一日系列”，不计形象化身“马大九”，到书店打工当一日店员，“以工换笔”换取写春联的文具。马英九任内每年制作春联赠送民众，这次他首度拍摄春联宣传影片，扮成“马大九”搞笑演出，体验一日店员，直呼“服务业不容易”。

（图：互联网）

（台湾19日讯）前台湾总统马英九也玩“一日系列”，不计形象化身“马大九”，到书店打工当一日店员，“以工换笔”换取写春联的文具。马英九任内每年制作春联赠送民众，这次他首度拍摄春联宣传影片，扮成“马大九”搞笑演出，体验一日店员，直呼“服务业不容易”。

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影片中的马英九第先是变装，挑选各种造型，可爱的、嘻哈的、耍酷的，最后戴上黑框眼镜和帽子，还戴了口罩让人无法认出他来。担任一日店员除了做一般书店员工的工作，还跟客人推荐自己所写的书，因为没人认出他是马英九，一开始多次吃了闭门羹，后来脱下口罩，才有客人认出他来，并成功出售自己新书《八年执政回忆录》。

马英九办公室表示，2019金猪年除了手书《四海承风送骏犬八方辐辏迎天蓬》的“马英九、周美青”联名春联外，也制作有4种款式的金猪福卡，分别提字“旺、福、发、财”吉祥话字眼，将于过年期间的行程中发送。