菲律宾首富施至成辞世享耆寿94岁 菲律宾首富、福布斯2018年全球富豪排行榜第52位的巨商施至成（图，Henry Sy Sr.），周六清晨辞世，享年94岁。

（图：法新社）

（马尼拉19日讯）菲律宾首富、福布斯2018年全球富豪排行榜第52位的巨商施至成（图，Henry Sy Sr.），周六清晨辞世，享年94岁。

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菲国规模最大连锁商场“SM超级商场”营运长陈森原在一份声明中说：“我以深切哀痛的心情通知本集团，我们挚爱的董事长施至成星期六清晨在睡梦中安详离去。请为他的灵魂永远安息祈祷。”

1924年出生于福建厦门，施至成幼时移民到菲律宾投靠父亲，并在父亲的杂货店中帮忙。1958年他在马尼拉开设Shoe Mart鞋庄，1972年马可斯总统宣布戒严时扩展为SM百货公司，如今全菲已有超过70座SM商场，在中国也有6座。

他的事业横跨零售业、银行业及房地产业，迄今已连续11年蝉联首富施至成辞世享耆寿94岁菲国首富，根据福布斯杂志“2018年全球富豪排行榜”，施至成及家族的资产净值为190亿美元（约781亿令吉）。

施至成在致富之后热心投入慈善事业，每年捐出巨额金钱资助教育、义诊、济贫、环保及特别需求等项目。