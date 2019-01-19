争抢燃料‧墨西哥输油管爆炸66死 墨西哥一间炼油厂油管破裂并发生爆炸，事故造成至少21人死亡，71人受伤送医。这些民众在墨西哥石油公司（Pemex）破裂油管取免费燃料时发生爆炸。几分钟后，墨西哥城市滨河圣胡安也发生另一起爆炸案。

墨西哥一间炼油厂油管破裂并发生爆炸，事故造成至少66人死亡，76人受伤送医。这些民众在墨西哥石油公司（Pemex）破裂油管取免费燃料时发生爆炸。几分钟后，墨西哥城市滨河圣胡安也发生另一起爆炸案。

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《BNO》新闻报道，事发当地时间周五下午6时40分，当时估计有300人尝试从伊达尔戈中部城镇特拉胡利潘（Tlahuelilpan）泄漏的石油管道中提取燃料，随后发生爆炸。

社群媒体上的现场影片可看出，火焰向上喷了好几十公尺，许多民众尖叫仓皇逃离。

安全部长杜拉索说：“由于伊达尔戈特拉胡利潘一条油管爆炸引发的紧急情况，国家应急委员会立即启动，帮助那些受影响的人。”

墨西哥总统奥布拉多推文表示关注事件，希望“整个政府”参与救援。

近年，墨西哥偷油情况严重，墨西哥政府正采取一系列措施打击。