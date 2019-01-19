微软投20亿‧西雅图盖平价屋 美国西雅图是跨国大企业微软和亚马逊总部所在地，就业吸引力强，房价随之高涨。微软近日决定，将投注5亿元（20.56亿令吉）在大西雅图地区建设平价住宅，不仅提供给公司员工，当地教师、消防员和其他中低收入户都可受惠。

(图：美联社)

（华盛顿19日讯）美国西雅图是跨国大企业微软和亚马逊总部所在地，就业吸引力强，房价随之高涨。微软近日决定，将投注5亿元（20.56亿令吉）在大西雅图地区建设平价住宅，不仅提供给公司员工，当地教师、消防员和其他中低收入户都可受惠。

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微软计划以补贴费率批出2.25亿美元（9.25亿令吉）贷款，用来维修或兴建总部所在地雷德蒙德附近6个城市的中产住屋，额外2.5亿美元（10.28亿令吉）用于低收入户。随著贷款偿还，资金可以再投入其他项目；另外又出资2500万元（1.02亿令吉）给当地无家者援助组织。

微软总裁史密斯（图）表示，自从行政总裁纳德拉接任后，公司财务有所增长，为这个建设计划提供资源。去年第3季度净收入88亿美元（361.93亿令吉），现在公司市值逾8000亿美元。（3.29兆令吉）亚马逊近年来也向当地提供资金做为廉价住宅建设基金，并和无家者收容所合作，不过，亚马逊计划在纽约长岛建第二总部，尚未承诺会赞助当地廉价住宅，居民感到担忧。