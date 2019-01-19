报告：被拆散偷渡童总数超估计 美国卫生与公共报务部（HHS）周四指出，移民部门在美墨边境所拆散的非法入境家庭人数比所知的多，且可能永远不知总数。

（图：法新社）

（华盛顿19日讯）美国卫生与公共报务部（HHS）周四指出，移民部门在美墨边境所拆散的非法入境家庭人数比所知的多，且可能永远不知总数。

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当局在识别失散儿童、追踪所属家庭方面存在困难，意味有孩子可能与父母永远分离。

联邦政府去年4月实施零容忍政策，即时关押所截获的成年偷渡客，并将与他们同行的孩子隔离看管。这种强拆家庭做法惹起时论谴责，特朗普因而于去年6月20日签署行政命令取消政策，联邦法官随后下令当局让2737名相关孩子跟家人团聚，可是很多家长这些月来，依然无法寻回自己的子女。

HHS在报告中表示，难确认实际被强带离开父母的孩童总数。记录显示，数字由2016年底的0.3%增至2017年夏的3.6%，而早在2017年已“可能有数以千计孩子”被拆散。代表被拆散的家庭控告特朗普政府的美国公民自由联盟，会利用HHS这份报告佐证跟进诉讼。