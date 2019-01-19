赴华考察面部辨识技术‧巴西议员被指将国家拱手让给中国 巴西新总统博尔索纳罗一向对中国批评多多，他所属的社会自由党多名议员，却打算到中国考察当地的脸部辨识技术发展，受到总统的口诛笔伐，更批评他们是在“将巴西向中国拱手相让”。

(图：互联网)

（巴西19人修女）巴西新总统博尔索纳罗一向对中国批评多多，他所属的社会自由党多名议员，却打算到中国考察当地的脸部辨识技术发展，受到总统的口诛笔伐，更批评他们是在“将巴西向中国拱手相让”。

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分析认为，巴西当局担心这些议员被利用，一旦这种技术在巴西使用，会令敏感资料透过脸部辨识技术流入中国手中。

参与考察的议员指出，这次访问是希望判断有关技术能否应用在打击犯罪上，博尔索纳罗对他们要到中国考察感到惊讶。

被指是博尔索纳罗军师之一的作家卡瓦略（右上图）更指这次旅程“疯狂”，形容参与的议员是“乡下佬、半文盲和白痴”。他在自拍片段中说：“你们在将巴西拱手相让给中国......你是否希望这些人透过中国的系统，用这种方法将巴西送给中国？”

社会自由党一名议员西尔韦拉承认，这次旅程的费用由中国政府支付，也认为无论政见如何不同，巴西都需要和其他国家维持开放的沟通渠道，才合乎巴西的利益。

另一名议员反驳卡瓦略：“谁能承受中国退出巴西市场的情况？这里的‘乡下佬’有很多事情需要向中国学习。”