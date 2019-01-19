白人警鎗毙黑人青年‧囚6年9个月 美国芝加哥17岁黑人青年麦克唐纳4年前持刀偷窃，被白人前警员范戴克在他失去反抗能力下连开16枪击毙，引起极大争议。案件周五于伊利诺伊州库克县结审，范戴克二级谋杀罪成，被判囚6年又9个月。

（华盛顿19日讯）美国芝加哥17岁黑人青年麦克唐纳4年前持刀偷窃，被白人前警员范戴克在他失去反抗能力下连开16枪击毙，引起极大争议。案件周五于伊利诺伊州库克县结审，范戴克二级谋杀罪成，被判囚6年又9个月。

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检察官在庭上要求旁听人士指证范戴克过往的不当行为，有人声称遭他以种族歧视的语言侮辱。一名退休警员表示，范戴克是名好警察且为人友善，他的妻子认为，丈夫开枪只是执行职务，她忧虑2名女儿今后将缺乏父爱。检察官要求判监20年，但是法官拒接纳。之前，也有3名芝加哥警员因掩饰事件罪成判囚。

事发2014年10月20日晚，范戴克接报和到场半分钟后，在停车场向麦克唐纳开火。麦克唐纳中枪倒地后，范戴克依然不断开枪。警方早前表示，麦克唐纳冲向范戴克，所以开枪自卫，但是法庭检查过行车纪录仪片段后，显示麦克唐纳在中枪前已背向范戴克，而且越走越远。