“全球最可爱狗狗”13岁病逝 受公认全球最可爱狗狗的万人迷松鼠狗“阿Boo”周五去世，终年13岁，主人说它是自狗朋友“Buddy”离世后开始出现心脏问题，令一众粉丝更加伤感，纷纷留言说“好难过”。

有“全球最可爱狗狗”之称、在脸书有逾千万个用户追踪的松鼠狗“Boo”于周六早上离世。（图：取自脸书）

（华盛顿19日讯）受公认全球最可爱狗狗的万人迷松鼠狗“阿Boo”周五去世，终年13岁，主人说它是自狗朋友“Buddy”离世后开始出现心脏问题，令一众粉丝更加伤感，纷纷留言说“好难过”。

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阿Boo是网络上人气最高的松鼠狗，粉丝超过160万，主人透过脸书公布死讯，声称阿Boo在睡梦中离世。帖文说︰“我们会永远爱你、想念你，直到我们‘再次相见’，希望你跟Buddy（已逝世的拍档狗狗）可在天堂相遇和再次跑来跑去，创造更多可爱逗趣的事情。谢谢你！”

阿Boo住在美国三藩市，由J.H.Lee饲养，它与Buddy在网络上爆红，主人曾在2011年、2012年为狗狗出版两本书，也在2011年亮相ABC新闻网特别企划《BOO横扫纽约市》的外景活动。

虽然这两只松鼠狗一直保持"童颜"卖萌，其实年纪都不轻。Buddy在2017年以11岁之龄离世。