“全球最可爱狗狗”Boo离世·主人：相信挚友在彩虹桥另一端迎接 有“全球最可爱狗狗”之称、在脸书有逾千万个用户追踪的松鼠狗“Boo”，周六（19日）早上以12岁之龄离世。其主人表示，Boo自从好友“Buddy”离世后不久，便出现心脏问题等病征，“我肯定他们在天堂的相遇是最欢乐的时刻”。

有“全球最可爱狗狗”之称、在脸书有逾千万个用户追踪的松鼠狗“Boo”于周六早上离世。（图：取自脸书）

有“全球最可爱狗狗”之称、在脸书有逾千万个用户追踪的松鼠狗“Boo”，周六（19日）早上以12岁之龄离世。其主人表示，Boo自从好友“Buddy”离世后不久，便出现心脏问题等病征，“我肯定他们在天堂的相遇是最欢乐的时刻”。

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消息由Boo的主人在脸书专页公布，称自己早于2006年把Boo带回家中，自专页成立后，一直收到许多网民信息，分享Boo如何为他们的困难时刻带来一点光。帖文指出，“我们知道第一个在彩虹桥另一端，迎接Boo的会是Buddy，而它们都会非常兴奋”。

Boo在全球拥有高人气，主人曾于2011年为它出书，名为《Boo:Little Dog in the Big City》。主人形容，Buddy与Boo是挚友，它们几乎形影不离。Buddy于2017年去世。

（明报综合）

