英脱欧受挫的深层反思 梅伊的脱欧方案于1月15日被否决。英国国会以432票比202票，230票之差否决了梅伊力争近2年的脱欧方案，英国命运顿时风雨飘摇，可能面临“无协议脱欧”的困局。脱欧带来的政治风暴持续2年，英伦举国为之争吵不断，老年、青年为之撕裂，形成庞大的政治危机。“公投政治”与“民粹政治”破坏性威力，倒映着自由民主制度的困局，不单未能凝聚社会共识，反而带来国家毁灭性的危机。

梅伊的脱欧方案于1月15日被否决。英国国会以432票比202票，230票之差否决了梅伊力争近2年的脱欧方案，英国命运顿时风雨飘摇，可能面临“无协议脱欧”的困局。脱欧带来的政治风暴持续2年，英伦举国为之争吵不断，老年、青年为之撕裂，形成庞大的政治危机。“公投政治”与“民粹政治”破坏性威力，倒映着自由民主制度的困局，不单未能凝聚社会共识，反而带来国家毁灭性的危机。

广告

工党党魁科尔宾更向保守党政府提出不信任动议，反映代议政制的失效。英国作为现代民主制的发源地，却处于社会撕裂、民粹政治的泥沼，教人深思自由、民主将往何处去，是否面对“民主退潮”的格局。

脱欧方案否决之际，梅伊就无奈地说，“下议院否决了方案，但却没有提出新的方案”，但随即引来在场议员喝倒采。这个历史定格无疑代表了当今英国的政治困局，执政党寸步难行，在野党没有替代方案，除了撕裂，就只有停摆。

梅伊在四面楚歌中，只能说“在这个情况下，留欧的机会比无协议脱欧大”。梅伊不无抱怨地说，“脱欧方案”被国会否决，代表议员不愿意履行公投代表的民意，她暗批下议院的议员，却已然对于脱欧局势失去主动权。这一幕幕无奈的画面，都是2年来英国的缩影。

卡梅伦的豪赌恶果

英国在脱欧方案后，只有3条出路，一是“拖字诀”，运用里斯本条约50条再谈判，拖延脱欧的时间；二是“二次公投”，推翻上次脱欧公投的结果；三则是“无协议脱欧”，为英国经济带来毁灭性打击。3个方案不论结果如何，最终都浪费了英国宝贵的数年时间，在无尽的政治内耗之中，英国经济没有起色，也无法集中精力进行发展，更引起世代的撕裂、竞争力退化的恶果，无疑代表近数十年知识分子趋之若鹜的“直接民主”（Direct democracy）、“参与式民主”（Participatory democracy）、“公投政治”等，除了占据道德高地以外，实际带来的似乎就只有现实的苦难。

执政保守党前首相卡梅伦任内一手策划脱欧公投，作政治豪赌，最终却以大败收场。卡梅伦本来欲师自己苏格兰公投的故智，以民粹的投票结果堵住政敌的嘴巴，但意图操控民粹的结果，却是被民粹本身反噬。脱欧公投出乎意料地获得通过，也断送了卡梅伦的政治前程，留下了公投政治失败的教科书例子。

广告

脱欧公投通过与美国总统特朗普上任，都是历史的转轨，代表着民粹政治对精英政治的反抗，也反映着代议政治凝聚政治共识、媒体教化等自由主义知识分子信仰体系的破灭，结果由一些传统媒体不能代表、民调里没有反映的群众，改变了现实政治。

英国脱欧的困局也是自由民主世界的共同困局，早在21世纪初，第三波民主化在东欧的发展结果就引起政治学者的担心，民主许诺的伊甸园没有到来，反而带来无尽的争斗、仇恨。直到近几年，民粹政治的抬头更为民主制度敲响了警钟。几年前，美国外交关系协会研究员乔舒亚．科蓝兹克（Joshua Kurlantzick）就撰写《民主在退潮--民主还会让我们的世界变得更好吗？》（Democracy in Retreat:The Revolt of the MiddleClass and the Worldwide Decline of RepresentativeGovernment）一书，指出被视为民主中坚的中产阶级有可能不再支持民主，反而开始背叛民主，面对本土主义、部落主义，普世价值变得松动。

美国知名的民主研究学者戴雅门（L a r r yDiamond）和柏特拿亦编著《民主在倒退？》（Democracy in Decline?）的小册子，反映整个西方知识分子界对现有民主制度的反思，除了自由民主制内部的危机以及在发展中国家民主模式的失败，亦面对中国与新加坡这些非民主国家经济上的成功，反而映照民主国家内外交困。

自由民主退潮的危机

广告

在“苏东波解体”（苏联解体）之际，政治学者福山（Francis Fukuyama）曾宣称历史已终结，自由民主制度将一统天下，成为世界文明主流。

但时至今日，他的预言已然幻灭，自由民主的思想与实践非但没有一统天下，还在世界出现退潮的危机。英国脱欧的结果反映了公投政治失效、代议政治的内耗、议员只为选票算计的民主弊病。英国作为现代民主的发源地，陷入了民主退潮的窘境。在西方知识界反思政治转轨、思考如何重建自由世界的秩序时，世界将处于多元化格局，思潮激荡，更需要新的智慧开启新的道路。