英脱欧受挫的深层反思 梅伊的脱欧方案于1月15日被否决。英国国会以432票比202票,230票之差否决了梅伊力争近2年的脱欧方案,英国命运顿时风雨飘摇,可能面临“无协议脱欧”的困局。脱欧带来的政治风暴持续2年,英伦举国为之争吵不断,老年、青年为之撕裂,形成庞大的政治危机。“公投政治”与“民粹政治”破坏性威力,倒映着自由民主制度的困局,不单未能凝聚社会共识,反而带来国家毁灭性的危机。

工党党魁科尔宾更向保守党政府提出不信任动议,反映代议政制的失效。英国作为现代民主制的发源地,却处于社会撕裂、民粹政治的泥沼,教人深思自由、民主将往何处去,是否面对“民主退潮”的格局。

脱欧方案否决之际,梅伊就无奈地说,“下议院否决了方案,但却没有提出新的方案”,但随即引来在场议员喝倒采。这个历史定格无疑代表了当今英国的政治困局,执政党寸步难行,在野党没有替代方案,除了撕裂,就只有停摆。

梅伊在四面楚歌中,只能说“在这个情况下,留欧的机会比无协议脱欧大”。梅伊不无抱怨地说,“脱欧方案”被国会否决,代表议员不愿意履行公投代表的民意,她暗批下议院的议员,却已然对于脱欧局势失去主动权。这一幕幕无奈的画面,都是2年来英国的缩影。

卡梅伦的豪赌恶果

英国在脱欧方案后,只有3条出路,一是“拖字诀”,运用里斯本条约50条再谈判,拖延脱欧的时间;二是“二次公投”,推翻上次脱欧公投的结果;三则是“无协议脱欧”,为英国经济带来毁灭性打击。3个方案不论结果如何,最终都浪费了英国宝贵的数年时间,在无尽的政治内耗之中,英国经济没有起色,也无法集中精力进行发展,更引起世代的撕裂、竞争力退化的恶果,无疑代表近数十年知识分子趋之若鹜的“直接民主”(Direct democracy)、“参与式民主”(Participatory democracy)、“公投政治”等,除了占据道德高地以外,实际带来的似乎就只有现实的苦难。

执政保守党前首相卡梅伦任内一手策划脱欧公投,作政治豪赌,最终却以大败收场。卡梅伦本来欲师自己苏格兰公投的故智,以民粹的投票结果堵住政敌的嘴巴,但意图操控民粹的结果,却是被民粹本身反噬。脱欧公投出乎意料地获得通过,也断送了卡梅伦的政治前程,留下了公投政治失败的教科书例子。

脱欧公投通过与美国总统特朗普上任,都是历史的转轨,代表着民粹政治对精英政治的反抗,也反映着代议政治凝聚政治共识、媒体教化等自由主义知识分子信仰体系的破灭,结果由一些传统媒体不能代表、民调里没有反映的群众,改变了现实政治。

英国脱欧的困局也是自由民主世界的共同困局,早在21世纪初,第三波民主化在东欧的发展结果就引起政治学者的担心,民主许诺的伊甸园没有到来,反而带来无尽的争斗、仇恨。直到近几年,民粹政治的抬头更为民主制度敲响了警钟。几年前,美国外交关系协会研究员乔舒亚.科蓝兹克(Joshua Kurlantzick)就撰写《民主在退潮--民主还会让我们的世界变得更好吗?》(Democracy in Retreat:The Revolt of the MiddleClass and the Worldwide Decline of RepresentativeGovernment)一书,指出被视为民主中坚的中产阶级有可能不再支持民主,反而开始背叛民主,面对本土主义、部落主义,普世价值变得松动。

美国知名的民主研究学者戴雅门(L a r r yDiamond)和柏特拿亦编著《民主在倒退?》(Democracy in Decline?)的小册子,反映整个西方知识分子界对现有民主制度的反思,除了自由民主制内部的危机以及在发展中国家民主模式的失败,亦面对中国与新加坡这些非民主国家经济上的成功,反而映照民主国家内外交困。

自由民主退潮的危机

在“苏东波解体”(苏联解体)之际,政治学者福山(Francis Fukuyama)曾宣称历史已终结,自由民主制度将一统天下,成为世界文明主流。

但时至今日,他的预言已然幻灭,自由民主的思想与实践非但没有一统天下,还在世界出现退潮的危机。英国脱欧的结果反映了公投政治失效、代议政治的内耗、议员只为选票算计的民主弊病。英国作为现代民主的发源地,陷入了民主退潮的窘境。在西方知识界反思政治转轨、思考如何重建自由世界的秩序时,世界将处于多元化格局,思潮激荡,更需要新的智慧开启新的道路。