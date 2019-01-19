二次特金会‧专家忧沦各取所需实境秀 美国总统特朗普同意2月底与朝鲜领导人金正恩举行第2次峰会，两人究竟想达成何种成果目前仍是谜。专家则普遍不看好特金二会，认为不过是两人各取所需，甚至沦为电视实境秀。

美国总统特朗普同意2月底与朝鲜领导人金正恩举行第2次峰会，两人究竟想达成何种成果目前仍是谜。专家则普遍不看好特金二会，认为不过是两人各取所需，甚至沦为电视实境秀。

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智库美国进步中心资深研究员福斯说：“敬请期待第二次峰会产生真正成果，但我们在等待第二集特金秀上演前，别太过期待。”

朝核武能量庞大 特金首会成空包弹

伍德罗‧威尔逊国际学者中心亚洲项目主任邓马克认为，新加坡峰会回报非常小，削弱了美国盟友的安全。他说：“随著另一次峰会酝酿中，我希望有实质进展，但也担心重演：金正恩小行动，特朗普作大让步。”

彭博认为，在白宫与国务院这些少得可怜的说明外，特朗普政府对周五会谈的实质内容及特金二会想达成甚么结果，都讲不出所以然。缺乏细节只会增加外界新的疑虑，尤其去年6月特金首次峰会后，美国想达成的终极目标－朝鲜弃核，目前几无进展。

前中情局分析师、现任华府智库“战略与国际研究中心”（CSIS）专家金成美说：“我不认为会谈出任何具体协议。很显然，金正恩不想见那些要他做出承诺的官员，我觉得特朗普也很乐在目前这种能转移国内焦点的氛围中。”

特金二会成果恐仍治标不治本

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卫星影像分析及美国情报都指出，朝鲜去年自金正恩暂停核试与导弹试射、为首次特金会铺路后，已能以空前快速的速度大量生产导弹与弹头；有军控团体估计，朝鲜已有足够的核分裂物质，供制造6枚以上的核弹，让朝鲜拥有的核武件数，已达绝对充足的30到60件之间。

彭博认为，朝鲜核子问题其中一个可能的解决方案，就是韩国官员所说的“妥协措施”

以鼓励朝鲜继续迈向解除核武。举例来说，美国可以寻求拆解宁边的核武场址，并让韩朝之间部份贸易可以豁免于制裁令；其他可能的选项可能包括朝鲜允诺停止制造新一批核分裂物质，或是宣告韩战正式结束。

但无论前述哪一种方案，都还达不到美国的目标：朝鲜永久放弃核武，并允许国际监督人员来确认。

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路透社报道，美方高层官员表示，特朗普与金英哲周五在白宫会面时，互转两国元首书信，但美方没说明信件内容。