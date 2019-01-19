中国人消费观出现变化‧出国“买买买”快速消退 据统计，2018年全年中国出境游旅客达到1.4亿人次，比2017年成长13.5%。中国旅游研究院院长戴斌指出，中国游客的消费观正在发生变化，用于餐饮、住宿和文化娱乐消费的比重明显增长，但炫耀消费、冲动消费或委托代购则正快速消退中。

据统计，2018年全年中国出境游旅客达到1.4亿人次，比2017年成长13.5%。中国旅游研究院院长戴斌指出，中国游客的消费观正在发生变化，用于餐饮、住宿和文化娱乐消费的比重明显增长，但炫耀消费、冲动消费或委托代购则正快速消退中。

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根据中国旅游研究院日前发布的报告，2018年全年中国出境游旅客达到1.4亿人次，比2017年又多出1,100万人次。去年中国游客的足迹遍布157个国家，除传统热门目的地外，更多小众的冷门国家正受中国游客青睐，例如：南极。

目前全球每五个赴南极的游客当中，就有一个是中国人，中国已成为南极旅游的“超级大国”。

与此同时，中国也连续多年保持全球最大出境游客源国地位，2018年可望继续成为泰国、日本、韩国、越南、柬埔寨、俄罗斯、马尔代夫等国家第一大境外旅客来源地。

戴斌指出，2017年中国公民出境旅游的消费已超过1,000亿美元，预计2018年将超过1,200亿美元。戴斌认为，中国境外游客数量的增长，以及境外消费对旅游目的地国家的贡献在全球范围内都是“一个非常了不起的变化”。

对于中国游客消费行为的变化，戴斌19日在环球时报撰文指出，中国出境游客的消费行为，在过去一年都发生了明显变化。

根据中国旅游研究院的专项调查，中国游客在目的地期间用于餐饮、住宿和文化娱乐消费的比重分别为14%、21%和24%，年比均有明显的增长，而炫耀消费、冲动消费或委托代购所支撑的购物支出则从34%剧减到16%。

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戴斌称，改革开放40年来，中国民众从“吃有肉、住有楼，还有闲钱去旅游”的朴素理想，到目前人均接近4次的国民出游率;从“春节去欧洲旅游”，到“放假了，去伦敦呆几天”。他指出，中国民众对旅游消费正从“有没有”向“好不好”和“精不精”转变。

随著中国人旅游次数增加和消费经验成熟，已经不会一见到比国内便宜的奢侈品就冲动性地“买买买”，而是根据自己的日常需要和合理预算再做购买决策。

戴斌认为，中国民众出境购物比重下降的原因也包括大陆政策环境和消费环境的变化。

海南离岛免税购物商品范围的扩大和消费额度的提升，机场、港口离境免税购物的便利化，都让大陆民众将部份海外消费留在了国内。

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此外，随著中国经济发展水准的提高，特别是制造业和服务业对商品质量的关注，对海外购物消费也起到了进口替代作用。

戴斌称，现在中国游客把购物上节省下来的钱，用于体验目的地的人文环境和生活方式，多参与博物馆、世界自然和文化遗产、非物质文化遗产等文化休闲项目，对于自古以来就追求“读万卷书，行万里路”的中国人来说，确是可以提高综合素质的好事情。

他强调，在可以预见的未来，中国出境旅游市场仍会维持增长态势，但购物消费比重下降将是不可逆转的趋势。随著旅行经验的丰富和智能通信、移动支付的发展，中国游客对海外目的地的公共服务和商业环境会有更高的要求，个性化需求和定制旅游也将进入市场的成熟期。