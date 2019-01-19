脱衣烧肉干一炮而红·“肉干小鲜肉”：还没有女友 没想到一张开玩笑的脱衣烧肉干照，不知被谁从脸书转发出去，竟然一炮而红，成为网红“肉干小鲜肉”！

梁修豪露出健美的肌肉，你会对烧着的“肉”还是身上的“肉”比较有兴趣？（图：星洲日报）

（关丹19日讯）没想到一张开玩笑的脱衣烧肉干照，不知被谁从脸书转发出去，竟然一炮而红，成为网红“肉干小鲜肉”！

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因一张在烧肉干时，脱衣被一名阿姨摸胸肌的照片，让来自达士花园24岁的梁修豪，突然间在脸书上“一炮而红”，不仅如此，此照片更获得台湾媒体关注。

梁修豪今午在位于阿亦布爹旺角茶室摆摊烧肉干的摊档接受媒体访问时感到不知所措，一脸腼腆。

“我真的不知，当天是与家人一起在摊档处玩玩，表叔婆更要我脱掉上衣，露一露胸肌。”

当时，他只是脱一回上衣，在烧肉干，而表叔婆则站在身后摸了摸我的胸肌，然后就马上穿回衣服。

“而这些照片就在家人的群组中，可能是阿姨把照片上载在自己的脸书上，不知被其他网友互传才引起关注。”

他告诉记者，他是于半年前，才开始到健身房健身，并不是刻意去健身。

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他是本月10日才第一次在关丹开档烧肉干，3年前是在住家烧肉干，平日是帮家人在达士花园小食中心售卖杂菜饭。

记者也问他如今成为了网红的“肉干小鲜肉”，担心会不会被很多人关注，和引来许多女孩子的注意，他只是笑了笑，没有回答，表示自己还没有女朋友。

记者要求他“露一露”胸肌让记者拍照时，他也感到很害羞，及不是很情愿，但经过记者再三的要求下，才再次露出6块健美的肌肉。



梁修豪真的不知道因为开玩笑的一张脱衣烧肉干照，引起关注及成为了网红。（图：星洲日报）

梁修豪展示手臂上的“老鼠仔”。（图：星洲日报）

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