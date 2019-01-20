被困火海跳楼逃命‧老妇骨折昏迷 今凌晨2时30分在亚依淡路有2间店屋失火，69岁的华裔老妇在二楼受困火海，被逼跳楼逃命，造成手骨折并昏迷，已被送院治疗。

（槟城20日讯）今凌晨2时30分在亚依淡路有2间店屋失火，69岁的华裔老妇在二楼受困火海，被逼跳楼逃命，造成手骨折并昏迷，已被送院治疗。

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火灾地点是在钟灵独中附近的红绿灯交界处，2间包括摩哆车店及当铺的内部被烧毁，也波及旁邻两间店屋。

伤者蓝满娇是当铺老板娘，经治疗后人已苏醒。

当铺职员受访时说，当铺自1953年年营业至今，老板娘也住在当铺二楼。

她说，据她了解，当时听到轻微爆炸声的老板娘从睡梦中醒来，发现底楼浓烟滚滚无法逃命，只好在二楼窗口对外求救。

“当时民众高喊叫她得从二楼跳下逃命，老板娘跳下后，手部骨折，民众也电招救护车将她送院。”

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她也强调，当铺有保险库，里边也有保险箱，所以顾客的金饰很安全，不会被烧毁。

“希望顾客体谅并给予时间，待我们处理妥当，会安排顾客上门赎回金饰。”

据了解，先起火的龙摩哆（槟城）有限公司，相信是电线短路造成，由于店屋地板为木板，所以火焰蔓延极快。

垄尾消拯局指挥官慕扎纳说，火焰蔓延至当铺时，因内部有多个铁门，救援工作受阻。

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“共有约百名政府与义务消防队人员参与救灾行动，凌晨5时终扑灭火”。