《皓镧传》首播下猛药·吴谨言趴地哭戏没掉泪演技挨酸 由《延禧攻略》原班人马聂远、吴谨言等人出演的中国古装剧《皓镧传》昨晚播出第一集，但万万没想到，剧情一开始就下猛药，吴谨言饰演的皓镧先是被诬陷，又目睹妈妈被推进井里淹死，一夕之间就落入超惨境地。

（中国20日讯）由《延禧攻略》原班人马聂远、吴谨言等人出演的中国古装剧《皓镧传》昨晚播出第一集，但万万没想到，剧情一开始就下猛药，吴谨言饰演的皓镧先是被诬陷，又目睹妈妈被推进井里淹死，之后剧情又历经被卖、撞柱子装傻、被火烧等过程，最后入宫当女官，一夕之间就落入超惨境地，让不少人直呼：“这也太惨了。”

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《皓镧传》刚播出第3分钟左右，皓镧就被继母诬陷“与人私奔，有辱家风”，遭绑上石头丢进池塘里，所幸获得好心人的相救，捡回一条命。她之后悄悄溜回宅子里，未料又目睹母亲被推进井里淹死，激动扑倒在地上哭吼，痛苦又凄惨，之后仍被狠心继母拖走，卖给人贩子。

然而吴谨言趴在井边为母亲痛哭的桥段，被网民发现“根本没有眼泪”，瞬间成热议话题。部份观众开酸“吴谨言的演技我真的不想看”、“母亲死了眼泪都没有，全靠吼”、“这个演技吓死我了”。

不过，也有网民站出来替吴谨言说话，认为并没有大家说得这么糟，“真心觉得吴谨言演技有提升”、“现在明显有了很大的进步”。