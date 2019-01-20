逃难医生难忘医者心‧在义诊中心扶伤救命

（图：星洲日报）

难民的故事是一样的。国家发生战乱，无辜的人民流离失所，为了生存必须逃离家园，他乡作客成了难民。他们从一方漂流到另一方，就算找到落脚处，也落地无根。尽管如此，当他们诉说各自的经历，又是一个个独立且令人动容的故事。

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2018年年末，慈济雪隆分会展开“土耳其送爱之旅”，到苏丹加济（Sultangazi）参访慈济设立的义诊中心和难民学校，探访叙利亚难民。参与的慈济成员还包括企业家成功集团创办人丹斯里陈志远以及顶级手套集团执行主席丹斯里林伟才。

苏丹加济位于土耳其伊斯坦堡西北约30公里外，住着约5万名叙利亚难民。在这里，我听了数个令人揪心的难民故事。

（图：星洲日报）

“医生，请给我1公斤白糖。”“医生，请给我1公斤白米。”

2014年年中，沙赫尔从叙利亚戴尔祖尔（Deir ez-Zor）逃至土耳其东南部城镇尚勒乌法（Sanliurfa），从医生摇身一变成杂货店老板，卖柴米油盐给邻里。每天，他都重复听到邻居照常唤他“医生”，却不是请他看病。那样的生活持续4个月，身份、工作、环境落差让他有点抑郁。

他并不是小看其他职业，其实杂货店的生意也足够让他们一家四口过日子，生活、经济情况远比在战乱的家乡好。只不过，满腹医理，无用武之地，人生缺了一角，成了沙赫尔的心病。他从早忙到晚，宁愿一天12小时都在店里忙碌，借工作麻木自己。

类似情况发生在阿都加瓦身上。原本从医，家境良好，孩子陆续准备上大学，一场战火突然反转家人间的角色。2013年阿都加瓦从叙利亚边城阿勒坡（Aleppo）逃到土耳其。他身为医者无法行医，靠儿子放弃学业到制鞋厂打工养家，经济压力让他喘不过气。虽然偶尔同乡上门求医，他免费看诊，但长期待在家中还是让他自觉一无是处。眼前事物总是一片漆黑，伤心、心痛、忧郁都不足以表达内心有多么难受。

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沙赫尔现在是慈济义诊中心的负责人，身兼放射治疗师。（图：星洲日报）

想行医想得忧郁

不用多说，两位医生都因叙利亚内战而逃离家园，战争场面历历在目。沙赫尔记得，炸弹袭击后，孩童、婴儿不断哭泣喊叫。“就算是小小声响，人们都会以为是炸弹袭击。”他边说边示范，轻叩桌子发出“咚咚”

声。

战争留下满目疮痍。阿都加瓦的太太爱莎拿出手机，展示炸弹袭击后住家的情况。水晶吊灯在天花板摇摇欲坠，四周墙不成墙，剩下残垣败瓦。从画面可以看出，他们家的格局颇大，漂亮的铁花也已跌落扭曲。阿都加瓦还说有一辆丰田汽车，从前的生活真的过得很不错。

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战争爆发，他先把太太和孩子送往土耳其，自己留下，想说作为医生应随时救援。当时太太很生气，对他说，“你不来土耳其，我就带孩子全都回去叙利亚！”

他只好以一家安危为优先，到土耳其与家人团聚。不过，他们其中一个儿子则逃往德国，在当地就学。碍于难民身份，他们都不能到彼此所在地相聚，现已3年没法见面，只能用视讯通话。

战争造成他们一夕之间失去所有。少了工作，没有经济来源，生活首当其冲。再来是医者无法行医的心病，还需心药医。一切在他们重拾旧业后，不药而愈。

2011年叙利亚内战爆发后，当地人纷纷从地中海往欧洲，或从陆路逃难至土耳其。土耳其共收留了450万难民，其中360万就来自叙利亚，散布在土耳其各地。

在土耳其侨居多年的慈济志工胡光中、周如意和余自成，在苏丹加济市援助叙利亚难民。他们四方奔走，建立了义诊中心和难民学校，尽力给予难民温暖。

发放活动前，志工邀请受惠者一起参与手语表演，打破语言隔阂，拉近距离。（图：星洲日报）

重操“旧业”，心病自愈

在策划义诊中心初期，胡光中和叙利亚难民朱马教授透过其他同乡，联系上两位“失业”的医生沙赫尔及阿都加瓦。当慈济提出邀请，两人一口答应团队，一起设立义诊中心。2016年3月7日，慈济义诊服务中心投入运作。

心病就这样痊愈了。阿都加瓦形容，重新行医就好像血液重新流动，人又活了起来；沙赫尔也说，这才是100%的自己。现在，沙赫尔是义诊中心的负责人，同时担任放射治疗师。阿都加瓦则在欧盟和土耳其政府合作的难民诊所担任家医科医生，周末再回慈济义诊中心帮忙。他强调，“离不开义诊中心啊！”情意之所以深刻，是因为战争爆发后，想都没想过能重新行医。

从义诊中心开业至2018年12月27日，义诊中心共累计26万9036人次就医。诊所的服务包括家医科、内科、小儿科、妇科、眼科、耳鼻喉科、骨科、牙科、超音波检查、血液尿液检验、眼镜配戴、孩童疫苗注射、医院预约和足跟血液测试。诊所内挂置的排队号码显示器，特别以不同颜色区分科别，有助不识字的病人辨认自己的顺序。

除了求诊，义诊中心也是联络所。不少叙利亚难民没病也来“看病”，其实就只想来认识朋友，解解乡愁。沙赫尔和阿都加瓦笑说，还有父母在诊所帮孩子相亲做媒。难民在义诊中心叙旧、联系感情，在异乡找到归属感。

对两位医生而言，义诊中心让他们找回行医的意义。就算病人多，工作忙碌，沙赫尔乐在其中。“我不觉得累，看到病人渐渐康复，我真心替他们开心。”阿都加瓦原本打算留在叙利亚救助当地人，现在他在土耳其，同样能为叙利亚同乡看病。

阿都法特一家刚逃离叙利亚，眼神很不安定。（图：星洲日报）

难民的恐惧无助，你可曾体会？

除了义诊中心和学校，慈济每个月也发放援助金和超市购物卡给叙利亚难民。到访的两个周末，满纳海学校进行了好几个时段发放，受惠人士上千。每个时段，叙利亚难民井然有序排队，出示“慈济卡”给工作人员扫描，再盖指纹登记。

发放活动开始，男女分开进行。慈济人一字排开，90度鞠躬，双手交出援助信封，再给受惠者大大拥抱。拥抱是传递温暖，鞠躬则是恭敬对待所有人，包括受苦受难的难民。拥抱是双方的，我加入行列，张开双臂迎来受惠者，她们反而大力把我揽进怀里，不停说“Shukran”，阿拉伯语“谢谢”的意思。

此次行程，慈济雪隆分会成员分组家访叙利亚难民家庭，他们都是援助金的新申请者。冬日微雨，一行人一下巴士，赶紧窜进难民住家。那是一个二房式小单位，41岁的阿都法特一家八口，住在其中一个房间。

阿都法特一家的眼神很不安定，不像在诊所或学校见到的其他难民那样笑脸迎人。他在两年前先独身逃来土耳其，家访的15天前才把家人从叙利亚接来。他们一家的遭遇，令在场的志工以及随行翻译的叙利亚英文老师心痛不已。

5年前，阿都法特无故被捉进牢里，遭受折磨。

他脱下外套，仅剩一件贴身汗衫，映出他向外突出的肩胛骨。使劲全力，双手也无法伸直，最高也只能举至齐肩。被关了3年，阿都法特原本排著队等待绞刑，后因交换人质，得以出狱，逃往土耳其。

就在他无故被关，又无预警出狱后，轮到他的妻小遭殃。因为阿都法特失踪，妻小根本不知道他是生是死。当局发现这一家没有一家之主，怀疑他是反叛分子，因而把妻小全数关押了一年多。虽然现在他们全家团聚，但牢中的虐打折磨已让阿都法特肌肉断裂，人变得虚弱，失去工作能力。他只能接轻松活，四处打散工为生。

随行翻译的阿萨德听得心有戚戚焉。他逃来土耳其已经3年半。当时他被举报为反叛人士，赶紧带著妻儿连夜逃离叙利亚。“叙利亚内战就是这样，他们当街随机捉人。如果当时我没有逃走，我可能早就被杀死了。”

听到这，心里不禁一震。难民的故事是千篇一律的，因为战乱流离失所，一个字“苦”，即能简易概括他们的处境。然而，他们遭遇的恐惧、无助、煎熬，又岂是你我能轻易体会？