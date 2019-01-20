大马羽球超级500赛‧王耀新张御宇独闯决赛 大马国家羽球队男双王耀新与张御宇肩负东道主在本次大马羽球超级500赛的最后夺冠希望；大马混双自由人“顺莹组合”陈炳顺与吴柳莹不敌前恩师颜伟德的现爱徒渡边勇大与东野有纱，无缘闯入今年第2个决赛。

大马国家羽球队男双王耀新（右）与张御宇击败队友谢定峰与苏伟译晋级大马大师赛决赛，肩负东道主最后夺冠希望。（图：星洲日报）

（吉隆坡19日讯）大马国家羽球队男双王耀新与张御宇肩负东道主在本次大马羽球超级500赛的最后夺冠希望；大马混双自由人“顺莹组合”陈炳顺与吴柳莹不敌前恩师颜伟德的现爱徒渡边勇大与东野有纱，无缘闯入今年第2个决赛。

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大马羽球队无论是自由人或国家队球员都集体在8强爆发，无奈共6组单双打球员在半决赛中，只有上演内战的耀新与御宇击败国家队新秀定峰与伟译，如愿晋级决赛，外战的顺莹组合、国羽女单天才吴堇溦和自由人男双“双蔚组合”吴蔚昇与陈蔚强都告负出局，自由人男单刘国伦更是因伤退赛，让人感到遗憾。

耀新：赢下内战后决赛必须崛

起迎来近年最佳战绩的大马男双，共有3支组合携手报到4强，国羽头次号男双定峰与伟译、耀新与御宇在最后一场男双半决赛上演内战，让大马提早确保一个决赛席位，最终耀新与御宇以21比6、18比21、21比19笑到最后，决赛将挑战印尼世界第一“小黄人组合”马古斯与凯文桑加亚。

耀新赛后坦言，他们与队友在本场半决赛都表现不佳，双方都有很多误，或许太想赢下比赛是双方失误增多的原因，所以他们在决赛一定要改善表现，方有机会赢下比赛：“我们在决赛必须崛起，对手是世界第一，比赛经验比我们丰富，我们必须执行正确的战术才有机会胜出。”

双蔚对小黄人4连败

蔚昇与蔚强在另一场半决赛以18比21、22比24不敌马古斯与凯文桑加亚，惨遭4连败。

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蔚昇与蔚强赛后均表示，这支印尼组合的速度很快，他们反应略慢而有不少失误，太多非受迫失误是他们致命的落败原因。

成为自由人后拿到一个冠军和一个半决赛成绩，蔚强说：“我们的1月参赛计划是连续3站赛事，我们对前两站有冠军和半决赛的成绩感到满意，不过，我们接下来在印尼赛仍必须保持专注，不能放松。”

19日成绩

男单半决赛

3谌龙 (中)胜5安赛龙 (丹) 21比13、21比18

4孙完虎 (韩)胜刘国伦 (马) 后者因伤退赛

女单半决赛

6拉查诺 (泰) 胜 吴堇溦 (马) 21比16、21比16

4马琳 (西)胜7赛娜 (印度) 21比16、21比13

男双半决赛

1马古斯与凯文桑加亚 (印尼)胜吴蔚昇与陈蔚强 (马) 21比18、24比22

王耀新与张御宇 (马)胜谢定峰与苏伟译 (马) 21比6、18比21、21比19

女双半决赛

1福岛由纪与广田彩花 (日)胜3松本麻佑与永原和可那 (日) 21比13、21比14

4格蕾茜雅与阿布丽雅妮 (印尼)胜2松友美佐纪与高桥礼华 (日) 20比22、21比13、21比19

混双半决赛

1渡边勇大与东野有纱 (日)胜3陈炳顺与吴柳莹 (马) 21比15、7比21、21比14

2德查波与萨希莉 (泰)胜塔博林与塞莉娜毕克 (荷) 21比19、21比14