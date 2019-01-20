林冠英：联邦政府可发展金马仑选马诺佳兰有“备用油缸” 行动党秘书长林冠英呼吁金马仑选民在补选中，投选希盟的候选人马诺佳兰，以便联邦政府作为“备用油缸”（reservetank），在彭亨州政府没有资金发展金马仑的时候，联邦政府可以发展金马仑。

林冠英向金马仑印裔社群发表政治演说。（图：星洲日报）

（金马仑19日讯）行动党秘书长林冠英呼吁金马仑选民在补选中，投选希盟的候选人马诺佳兰，以便联邦政府作为“备用油缸”（reservetank），在彭亨州政府没有资金发展金马仑的时候，联邦政府可以发展金马仑。

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他今晚在金马仑瓜拉德拉为印裔社群发表政治演说时指出，如今彭亨州政府已经是全国负债最多的州政府，共负债31亿令吉，国阵只会对选民说投国阵，彭亨州务大臣作为日赖区州议员，可以帮忙发展金马仑，但他质疑国阵候选人中选后，州政府是否有钱发展金马仑。

投选希盟当“买保险”

“投选希盟，我们可以和州政府一起发展金马仑，如果州政府没有能力，那么还有联邦政府这个备用油缸可以用。如果投国阵，恐怕金马仑连备用油缸都没有了。”

他希望金马仑选民能作出英明的选择，投选希盟就当作“买一个保险”。

他说，国阵最近得到了“刘特佐的朋友”前来助选，显得很有信心得到选民的支持，但他追问“刘特佐的朋友”能够为金马仑带来甚么，对方却说不出。人民要的是一个民主和廉洁的马来西亚，但对方很明显无法给予民主，无法打击贪污、更无法为国家带来公义。

“如果国阵仍然执政联邦政府，高盛集团还会道歉吗？幸好如今改朝换代了，高盛才会道歉，可是道歉没有用，还钱才有用（sorry no cure,moneygot cure）。”

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他指出，“刘特佐的朋友”说一马公司案是高盛的错，是制度的错，是一马公司主席的错，他本身没有错，但那个时候对方可是一马公司顾问、首相兼财政部长，不可能对事件没有责任。

指投票率会很低

林冠英也指出，看来这次补选的投票率会很低，如果国阵的得票率维持第14届大选时的一样，加上投票率低，那么希盟候选人就很可能又要再败选，这是他所担心的。

而国阵这次也很有信心，并指可以赢下3000多数票。

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他说，上届大选金马仑的投票率约80%，如果这次还是维持一样，那么就可以保证希盟胜选了。他呼吁选民呼吁海外的游子积极回乡投票。